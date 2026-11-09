전도연이 '가능한 사랑'으로 미국 아카데미 시상식 여우주연상 후보로 거론되고 있다. / 사진제공=넷플릭스

'가능한 사랑'이 넷플릭스 공개 직후 국내 영화 1위에 올랐다. 영화의 한 장면. / 사진제공=넷플릭스

전도연이 이창동 감독에게 칭찬 받은 일화를 공개했다. / 사진제공=넷플릭스

"상을 받는다고 해서 크게 달라지는 게 없다는 걸 '밀양'을 통해 알았기 때문에 수상 여부는 크게 중요한 건 아니라고 생각해요. 전 이미 배우로서 충분히 즐기는 시간을 보내고 있거든요. 이 작품을 찍는 동안 배우로서 얻을 수 있는 건 다 얻었어요. 상을 받는다고 다른 배우가 되는 것도 아니고 새로운 길이 열리는 것도 아니기 때문이죠."배우 전도연은 담담했다. 2007년 영화 '밀양'(감독 이창동)으로 칸 국제영화제 여우주연상을 받은 이후 19년 만에 '가능한 사랑'(감독 이창동)을 통해 미국 아카데미 시상식 여우주연상 후보로 거론되는 상황에도 그는 좀처럼 들뜨지 않았다."그때는 해외에서 상을 받는 게 흔하지 않아서 칸에서 상을 받은 것에 부담이 컸거든요. 그런데 지금은 아카데미에서 상도 받고 K 콘텐츠가 세계적으로 많은 관심도 받고 있잖아요. 그래서 예전보다는 부담감이 줄어든 것 같아요."'가능한 사랑'은 해고 노동자 부부와 이들의 삶을 기록하려는 다큐멘터리 감독 부부가 만나며 서로의 삶과 감춰둔 욕망을 마주하는 이야기다. 전도연은 해고 노동자의 아내 미옥을 연기했다.이번 작품은 전도연이 영화 '밀양' 이후 19년 만에 이창동 감독과 장편영화에서 다시 호흡을 맞춘다는 점에서 주목 받았다. 이창동은 연기를 잘하는 것보다 인물이 실존하는 사람처럼 보이는 것을 중시하는 감독. 전도연은 "'밀양' 때 감독님과 같이 해봤기 때문에 인물을 어떻게 표현할지, 인물이 어떻게 행동할지 생각하기보다 마음을 많이 비웠다"고 말했다."예전처럼 어떤 인물로서 완벽하게 보이려는 노력보다 그 인물과 상황 자체를 받아들이면서 자연스럽게 하려고 노력했죠. 제가 봐도 연기를 색다르게 했다기보다 그냥 미옥처럼 보여서 좋더라고요."19년 만에 경험한 이창동 감독의 촬영 현장 분위기도 이전과는 달랐다. 전도연은 "신기할 정도로 힐링 되는 현장이었다"며 "이렇게 편안해도 되나 싶었다"고 털어놨다. 전도연은 과거와 달리 치열함을 내려놓고 한결 편안한 마음으로 촬영에 임했다고 밝혔다."현장에서 큰 사건이나 이슈가 없었거든요. '이게 잘 찍히고 있나?', '이렇게 물 흐르듯이 해도 되나?'라고 우리끼리 우스갯소리를 할 정도였어요. 하하."완벽한 연기를 위해 스스로를 몰아붙였던 연기 방식에도 변화가 생겼다. 그는 "'밀양'에서는 끊임없이 정답을 찾으려 하는 고통스러운 작업을 했다면, '가능한 사랑'에서는 '이 정도로 괜찮을까?'라는 생각이 드는 순간까지도 자연스럽게 받아들이려 했다"고 설명했다. 이어 "내가 잘하는 것도 알고 있지만, 다른 사람이 요구하는 것과 별개로 나 스스로 바라는 게 있다"며 배우로서 끊임없이 고민하는 이유를 밝혔다. 그러면서 "남들이 나의 새로운 모습을 보든 못 보든 스스로 계속 새로운 걸 발견하고 싶다"고 덧붙였다.53세인 베테랑 배우 전도연에게도 거장 이창동 감독의 연기 칭찬은 기쁜 일이었다. 전도연은 베니스국제영화제 당시 "연기에 호평이 있었기 때문에 당황스럽고 의아했다"며 "GV 하려고 무대 뒤에 서 있을 때 감독님한테 '제가 진짜 연기를 잘했어요?'라고 물어봤다"고. 이창동 감독은 전도연의 손을 잡고 칭찬을 건넸다고 한다."감독님이 원래 잘했다는 말을 잘 안 하시는 분이거든요. 그런데 저한테 '잘했지 그럼, 나중에 다시 한번 영화를 봐'라고 하셨어요."'가능한 사랑'은 '버닝' 이후 이창동 감독이 8년 만에 선보인 장편 영화로, 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받는 등 작품성을 인정받았다. 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개된 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 오르기도 했다."'가능한 사랑'은 볼 만한 가치가 있는 작품이에요. 그냥 보시면 알아요. 상도 받은 영화잖아요. '연기 얼마나 잘했는지 보자'하는 마음으로 봐주세요. 하하."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr