가수 송하예가 노래를 부르며 버진로드를 걷고 있다. / 사진=송하예 SNS

사진=송하예 SNS

지난 8일 결혼식을 올린 가수 송하예가 신랑 조매력(본명 조장우)을 향한 세레나데를 부르며 진심을 전했다.9일 송하예의 인스타그램 스토리에는 결혼식에 참석한 지인들의 영상과 사진이 다수 공유됐다.게시물들 속에서 송하예는 신부 입장 시 부친의 손을 잡는 대신 홀로 등장했다. 그의 손엔 마이크가 들려 있었다. 송하예는 조매력을 향해 노래를 부르며 버진로드를 걸어갔다.하지만 송하예는 노래를 부르다 울컥해 흐느꼈고, 노래를 끝까지 마치지 못했다. 이를 본 조매력은 송하예 앞에서 한쪽 무릎을 꿇은 채 꽃다발을 건네며 그를 다독였다.앞서 송하예는 지난 8월 자신의 SNS를 통해 "있는 그대로의 저를 아껴주고 어떤 순간에도 제 편이 되어주는 사람을 만나 올해 결혼을 하게 됐다"며 백년가약 소식을 전했다.남편 조매력은 가수 겸 크리에이터다. 음악을 기반으로 다양한 콘텐츠를 보여주며 약 100만 명의 구독자를 보유하고 있다.한편 송하예는 1994년생으로 올해 33세다. 오디션 프로그램 '슈퍼스타K'와 'K팝 스타' 등에 출연했으며, 2014년 데뷔했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr