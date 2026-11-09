가수 송하예가 노래를 부르며 버진로드를 걷고 있다. / 사진=송하예 SNS
가수 송하예가 노래를 부르며 버진로드를 걷고 있다. / 사진=송하예 SNS
지난 8일 결혼식을 올린 가수 송하예가 신랑 조매력(본명 조장우)을 향한 세레나데를 부르며 진심을 전했다.

9일 송하예의 인스타그램 스토리에는 결혼식에 참석한 지인들의 영상과 사진이 다수 공유됐다.

게시물들 속에서 송하예는 신부 입장 시 부친의 손을 잡는 대신 홀로 등장했다. 그의 손엔 마이크가 들려 있었다. 송하예는 조매력을 향해 노래를 부르며 버진로드를 걸어갔다.

하지만 송하예는 노래를 부르다 울컥해 흐느꼈고, 노래를 끝까지 마치지 못했다. 이를 본 조매력은 송하예 앞에서 한쪽 무릎을 꿇은 채 꽃다발을 건네며 그를 다독였다.
사진=송하예 SNS
사진=송하예 SNS
앞서 송하예는 지난 8월 자신의 SNS를 통해 "있는 그대로의 저를 아껴주고 어떤 순간에도 제 편이 되어주는 사람을 만나 올해 결혼을 하게 됐다"며 백년가약 소식을 전했다.

남편 조매력은 가수 겸 크리에이터다. 음악을 기반으로 다양한 콘텐츠를 보여주며 약 100만 명의 구독자를 보유하고 있다.

한편 송하예는 1994년생으로 올해 33세다. 오디션 프로그램 '슈퍼스타K'와 'K팝 스타' 등에 출연했으며, 2014년 데뷔했다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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