10년 가까이 사업 실패와 가족들의 투병이 겹친 사연자가 서장훈을 찾아왔다./ 사진=텐아시아 DB

10년 가까이 사업 실패와 가족들의 투병이 겹친 사연자가 서장훈을 찾아왔다./ 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

10년 가까이 사업 실패와 가족들의 투병이 겹친 사연자가 서장훈을 찾아왔다./ 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

10년 가까이 사업 실패와 가족들의 투병이 겹친 사연자가 서장훈을 찾아왔다.9일 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 389회에는 1억원의 빚을 떠안은 데 이어 가족들의 잇따른 건강 문제로 어려움을 겪고 있는 사연자가 출연한다.사연자는 과거 아버지와 함께 식당과 체육관을 운영했지만 사업이 어려워지면서 1억원의 빚을 지게 됐다고 밝혔다. 이후 재기를 위해 여러 일을 시도했으나 사고까지 잇따랐다. 유도를 하던 중 다리가 부러졌고, 홍보물을 설치하다 손가락을 크게 다쳐 약 20바늘을 꿰매기도 했다고 털어놨다.가족들의 건강에도 잇따라 문제가 생겼다. 아버지는 전립선암 진단을 받은 뒤 암이 뼈까지 전이됐고, 어머니 역시 암 진단을 받고 수술을 받았다. 여기에 아내마저 부정맥으로 심장 시술을 받으면서 사연자는 가족의 병간호와 생계를 동시에 책임져야 하는 상황에 놓였다고 설명했다.사연을 들은 서장훈은 안타까움을 드러내면서도 사연자의 사업 방식에 문제를 제기했다. 여러 사업과 자격증에 관심을 두고 새로운 일을 계속 벌여온 사연자에게 "네 인생 정리가 안 돼있다"라고 지적한 것. 서장훈은 사연자가 가장 자신 있어 하는 일이 체육관 운영이라는 사실을 확인한 뒤 다른 사업을 정리하고 한 가지 일에 집중할 것을 권했다. 그는 "다 접고 다 통합"하라며 현재 벌여놓은 일들을 정리해야 한다고 강조했다. 이어 "딱 한 단어만 생각하고 집중해"라고 조언했다.9일 오후 8시 방송되는 '무엇이든 물어보살'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr