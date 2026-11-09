사진 = 안효섭 인스타그램

사진 = 안효섭 인스타그램

사진 = 안효섭 인스타그램

사진 = 안효섭 인스타그램

배우 안효섭이 준지의 글로벌 앰버서더로서 강렬한 분위기의 패션 화보를 공개했다.안효섭은 최근 자신의 인스타그램에 "hi, Juun.J 🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안효섭은 검은색 재킷에 같은 색상의 이너를 매치한 채 카메라를 응시하고 있다. 앞머리를 뒤로 넘긴 헤어스타일이 뚜렷한 이목구비를 드러내며, 깊게 파인 네크라인 사이로 길게 늘어진 실버 목걸이가 시크한 분위기를 더한다. 살짝 고개를 기울인 채 정면을 바라보는 날카로운 눈빛이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 안효섭은 볼륨감 있는 블랙 아우터를 입고 고개를 숙인 채 옆을 바라보고 있다. 넓은 어깨선을 강조한 의상과 자연스럽게 뒤로 넘긴 머리가 어우러지며 묵직한 존재감을 드러낸다. 눈썹을 살짝 찌푸린 진지한 표정이 강렬한 인상을 남긴다.또 다른 사진에서 안효섭은 검은색 롱코트에 줄무늬 셔츠와 넥타이를 매치해 클래식한 분위기를 연출했다. 양손을 코트 주머니에 넣고 시선을 아래로 향한 모습으로, 각이 잡힌 어깨선과 발목까지 길게 내려오는 코트가 늘씬한 실루엣을 강조한다. 단정하게 넘긴 헤어스타일과 절제된 표정이 어우러져 세련된 매력을 자아낸다.마지막 사진에서 안효섭은 가슴 부분이 깊게 열린 데님 재킷을 입고 고개를 비스듬히 숙이고 있다. 넓은 어깨와 날렵한 허리선이 돋보이는 의상 사이로 맨살이 드러나며 과감한 스타일링을 완성했다. 이마 위로 자연스럽게 흘러내린 검은 머리카락과 얼굴을 비추는 따뜻한 조명이 몽환적인 분위기를 더한다.한편 안효섭은 삼성물산 패션부문의 글로벌 디자이너 브랜드 준지(JUUN.J)의 글로벌 앰버서더로 발탁됐다. 이어 지난 10월 공개된 준지의 2026년 가을·겨울 시즌 화보에 참여하며 패션계에서의 활동을 이어가고 있다.이번 시즌 컬렉션은 새로움을 뜻하는 'New'와 향수를 뜻하는 'Nostalgia'를 결합한 '뉴스텔지아(NEWSTALGIA)'를 주제로 한다. 클래식한 디자인에 구조적인 실루엣을 접목한 것이 특징으로, 안효섭은 다양한 스타일을 통해 브랜드 특유의 감각을 표현했다.한편 안효섭은 현재 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'에서 해외파 셰프 강한 역으로 시청자들과 만나고 있으며 연기와 패션을 넘나드는 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr