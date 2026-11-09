여행 유튜버 빠니보틀이 첫 MC에 도전한다. / 사진제공=네모콘텐츠

여행 유튜버 빠니보틀이 첫 MC 도전에 나선 가운데 향후 MC 활동에 대한 욕심은 없다고 선을 그었다.9일 서울 강남구 리움아트센터에서 ENA·디즈니+ 새 예능 '카드 한 장에 우정이 흔들리는 줄은 몰랐습니다만?'(이하 '카우몰') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 빠니보틀과 과학 커뮤니케이터 궤도가 참석했다.'카우몰'은 보드게임을 좋아하는 두 MC가 매회 새로운 게스트들과 모여 승부를 펼치는 리얼 버라이어티 프로그램이다. 빠니보틀과 궤도가 MC를 맡고, 권은비, 미야오 수인·나린, 에반, 이은결, 유희관, 홍진호, 헤이즈, 유라, 이창호, 엄지윤, 박세미, 티노 등이 게스트로 출연한다.빠니보틀은 이번 프로그램을 통해 처음으로 MC에 도전한다. 그는 "주로 여행 관련 콘텐츠로 인사드렸는데 MC로 인사드리는 건 처음이다. 그래서 큰 도전이라고 생각한다"고 소감을 밝혔다.MC를 맡게 된 계기도 전했다. 빠니보틀은 "처음부터 MC 제안을 받은 건 아니다. 디즈니+ '머더클럽' PD가 알고 보니 보드게임 마니아더라. 나도 평소 지인들과 보드게임을 자주 하는데, 함께 이야기하다가 카메라로 찍으면 재미있겠다는 말이 나왔다"며 "내가 호스트를 맡아 게스트를 부르고, 궤도 형도 함께하면 좋겠다는 아이디어에서 출발했다"고 설명했다.다만 향후 MC 활동에 대한 욕심은 없다고 강조했다. 그는 "어떻게 하다 보니 여기까지 왔고, 어느 순간 촬영장에 오니 MC가 돼 있더라. MC보다는 호스트라는 마음으로 임했다"며 "아지트에 함께 게임하고 싶은 사람들을 모신 느낌이다. 앞으로도 MC에 대한 욕심이나 관심은 없다. 나는 그저 보드게임을 사랑하는 사람"이라고 말했다.'카우몰'은 오는 12월 ENA에서 첫 방송되며 디즈니+에서도 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr