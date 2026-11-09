배우 박수영과 김현진이 공식 행사에 참석해 커플 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

배우 박수영과 김현진이 공식 행사에 참석해 커플 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

'유일무이 로맨스' 남자 주인공 김현진의 전라 목욕신이 통편집됐다는 사실이 알려졌다. 해당 작품은 그룹 레드벨벳 조이가 약 4년 만에 연기 활동을 재개하는 드라마로, 김현진과 로맨스 호흡을 맞춘다.9일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '유일무이 로맨스' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 MC 유재필의 진행 하에 김진영 감독과 배우 박수영(조이), 김현진, 신현수, 강나언이 참석했다. '유일무이 로맨스'는 우연히 톱스타 탁무이의 매니저가 된 평범한 취업 준비생 공유일과 스토킹으로 인한 상처를 지닌 탁무이가 서로를 응원하며 가까워지는 로맨스다. 김현진은 톱스타 탁무이 역을, 박수영은 공유일 역을 맡았다.김현진은 박수영과의 연기 호흡에 대해 "동갑이라서 연기하는 게 너무 편했다. 로맨스 부분에서도 유일이가 굉장히 적극적으로 표현해 줘서 연기하기 좋았다"고 밝혔다. 두 사람은 1996년생 동갑내기다. 이어 박수영의 매력을 묻자 "유일이의 덕질 포인트는 온 국민이 알 것 같다. 너무 아름답고 목소리도 예쁘고 발랄하다. 좋은 요소를 많이 가지고 있는 친구"라고 칭찬했다.톱스타 캐릭터를 표현하기 위해 외적인 관리에도 신경 썼다고 밝혔다. 김현진은 "관리라기보다는 운동을 열심히 했다. 다이어트를 하면서 식단 관리도 병행했다"며 "극에 잘 담겼는지는 나도 봐야 알 수 있다. 감독님이 부족한 부분을 살려주셨을 거라고 믿는다"고 말했다.이에 김진영 감독은 "몸은 내가 어떻게 할 수가 없었다"고 농담했다. 박수영은 "피부 결이 곱고 하얘서 태닝을 추천할 정도였다. 몸을 열심히 만들었는데 실제로 보니 엄청나게 좋았다"며 김현진의 노력을 전했다.김 감독은 촬영 과정에서 편집된 장면도 공개했다. 그는 "드라마에는 안 나오는데 전라 목욕신이 있었다. 너무 하얘서 조명팀에 조명을 왜 이렇게 했냐고 할 정도였다. 결국 편집했다"고 설명했다. 이를 처음 알게 된 김현진은 "지금 듣긴 했는데 감사하다"고 반응해 현장에 웃음을 유발했다.원작 웹툰과의 싱크로율에 대해서도 이야기했다. 김현진은 자신의 싱크로율을 75%로 평가하며 "예고편이 나오면 친구들에게 연락을 많이 받았다. 실제로 웹툰을 본 친구들이 많더라. 어떠냐고 물었더니 '조금?'이라고 하더라"고 전했다. 이어 감독이 싱크로율을 100%라고 평가했다는 말에 "정정하겠다"고 덧붙였다.'유일무이 로맨스'는 9일 오후 6시 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr