있지 채령, 박진영 / 사진=JYP엔터테인먼트, 텐아시아 DB

그룹 있지(ITZY) 채령이 소속사 JYP엔터테인먼트의 대표 프로듀서 박진영을 향한 존경심을 내비쳤다.채령은 9일 서울 자양동 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'(러브시크) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 채령은 솔로 가수로서 본받고 싶은 선배들에 대해 이야기했다. 채령은 "솔로 가수로서 멋진 활동을 보여주고 계신 선배들이 많다. 존경하는 마음을 담아 선미 선배님과 가인 선배님의 무대를 커버하기도 했다"며 "그보다 앞서 데뷔해 오랫동안 활동하고 계신 선배들도 정말 좋아하고, 여전히 많은 것을 배우고 있다"고 말했다.특히 소속사 JYP의 수장인 박진영을 향한 존경심을 표현했다. 채령은 "솔로 가수로서 박진영 PD님은 못 넘지 않을까 싶다. 옆에서 계속 보다 보니 정말 존경스럽고 대단한 분이라는 생각이 든다"며 "'내가 그만큼 열심히 살 수 있을까'라는 생각이 종종 든다"고 털어놨다. 그러면서도 "하지만 열심히 해보겠다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.채령의 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 'Moonlit Club'(문릿 클럽), 'Scent'(센트), 'Favorite Reason'(페이버릿 리즌)까지 총 4곡이 수록됐다. 채령은 네 번째 트랙 'Favorite Reason'의 작사에도 참여했다.타이틀곡 'Lovesick'는 예상치 못한 순간 사랑에 빠졌을 때 느끼는 두근거림과 달콤한 혼란을 표현한 곡이다. 있지의 세 번째 월드투어에서 화제가 된 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 퍼포먼스를 작업한 안무 제작진이 이번에도 참여했다.채령의 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr