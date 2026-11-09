'닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 시청률 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=SBS

'닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 시청률 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=SBS

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 5·18, 의료 파업 등의 소재를 다루며 잇따른 구설에 올랐지만 여전한 인기를 유지하고 있다.지난 6일과 7일 방송된 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 9회와 10회에서는 환자를 살리기 위해 동료들에게 처음으로 도움을 요청하는 계수정(김지원 분)의 모습이 그려졌다. '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 9회는 15.3%, 10회는 17.7%의 시청률을 기록하며 두 자릿수 성적을 이어갔다.방송에서 계수정은 의료 공백이 발생한 병원에서 이현아(이채유 분)의 수술을 추진했다. 교수들은 수술이 불가능하다는 입장을 보였지만 계수정은 물러서지 않았다. 오히려 고개를 숙인 채 "팀이 필요하다"고 부탁하며 동료들의 협조를 구했다.그동안 누구에게도 쉽게 굽히지 않았던 계수정이 처음으로 도움을 요청한 순간이었다. 환자를 살려야 한다는 판단에는 변함이 없었지만, 혼자 모든 문제를 해결하려 했던 이전과는 달라진 태도를 보였다.결국 계수정은 병원 측의 승인 없이 수술에 들어갔다. 처음 수술실에 함께한 의료진은 마취과 조원진(이진희 분)과 인턴 박태경(김우석 분)뿐이었다. 부족한 인력 속에서 고난도 수술을 이어가던 중 도윤식(김영민 분), 배흥곤(이성욱 분), 부승권(손현주 분)이 차례로 합류했다.여기에 그동안 정체가 베일에 싸여 있던 장희숙(이정은 분) 소장까지 수술실에 들어오면서 계수정은 동료들과 함께 수술을 이어갈 수 있게 됐다. 혼자 환자를 지키려 했던 계수정이 다른 의료진과 힘을 합치는 과정이 이번 회차의 주요 장면으로 그려졌다.김지원은 이러한 변화를 표정과 말투에 담았다. 이전보다 부드러워진 태도와 환자를 살리겠다는 단호한 의지를 함께 표현하며 계수정의 달라진 모습을 보여줬다. 특히 수술 장면에서는 마스크로 얼굴 대부분이 가려진 상황에서도 눈빛과 호흡을 통해 긴박한 감정을 전달했다.종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데 계수정이 동료들과 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.'닥터X : 하얀 마피아의 시대' 11회는 오는 13일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr