개그맨 술집 난동 사건 언급했다…결국 재촬영 위기 "다시 찍어야 하는 거 아냐" ('개세모2')

코미디언 조훈, 강현석, 이제규가 '개세모'에 출격해 주제만 12번 바뀌는 예측 불허의 무근본 토크를 펼친다.9일 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 공개되는 웹예능 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에는 조훈, 강현석, 이제규가 첫 출연자로 나선다. 이날 처음 호흡을 맞춘 세 사람은 오프닝부터 "토할 것 같다"며 극심한 긴장감을 호소한다.기승전결 없는 토크 방식에 맞닥뜨린 세 사람은 어색한 분위기 속에서 웃픈 자기소개를 이어간다. 조훈은 "메타코미디 1군에 못 들어간 코미디언"이라며 씁쓸한 자폭을 날리고, 강현석은 "그냥 재율이 친구로 봐달라"고 너스레를 떤다. '미룬이'로 화제를 모았던 이제규는 "어디 믿고 의지할 사람도 없다"고 엉뚱함을 보인다.토크 소재를 찾기 위한 분투가 이어지던 중 조훈은 "화장실에서 이야기할 거리를 필사적으로 찾아봤다"며 개그맨 술집 난동 사건부터 상어 '부캉이' 이슈까지 각종 자극적인 소식을 마구잡이로 꺼내 든다. 이제규와 강현석도 버스에서 겪은 황당한 해프닝과 할머니가 남긴 간장 이야기 등 사소한 일상 속 에피소드를 쥐어짜낸다.세 사람은 "토크에 억지로 교훈을 넣어 끝낼까", "처음부터 다시 찍어야 하는 것 아니냐"며 끝없는 멘붕에 빠진다. 결국 제작진이 준비한 긴급 처방인 '선인장 토크' 바구니에서 뽑기를 진행하며 대화를 이어가지만, 설사 토크 등으로 꼬리를 물자 조훈은 "지금 고장 난 챗GPT와 대화하는 것 같다"고 질색한다.이제규는 공연 후 팬에게 갑작스럽게 헤드록을 당했던 아찔한 트라우마를 고백하고, 조훈은 자신을 알아본 팬과 30분간 어색하게 산책을 해야 했던 비하인드를 풀어낸다.'개세모 시즌2'는 9일 오후 6시 유튜브 채널 '비보티비'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr