개그맨 술집 난동 사건 언급했다…결국 재촬영 위기 "다시 찍어야 하는 거 아냐" ('개세모2')

코미디언 조훈, 강현석, 이제규가 '개세모'에 출격해 주제만 12번 바뀌는 예측 불허의 무근본 토크를 펼친다.
9일 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 공개되는 웹예능 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에는 조훈, 강현석, 이제규가 첫 출연자로 나선다. 이날 처음 호흡을 맞춘 세 사람은 오프닝부터 "토할 것 같다"며 극심한 긴장감을 호소한다.
기승전결 없는 토크 방식에 맞닥뜨린 세 사람은 어색한 분위기 속에서 웃픈 자기소개를 이어간다. 조훈은 "메타코미디 1군에 못 들어간 코미디언"이라며 씁쓸한 자폭을 날리고, 강현석은 "그냥 재율이 친구로 봐달라"고 너스레를 떤다. '미룬이'로 화제를 모았던 이제규는 "어디 믿고 의지할 사람도 없다"고 엉뚱함을 보인다. 토크 소재를 찾기 위한 분투가 이어지던 중 조훈은 "화장실에서 이야기할 거리를 필사적으로 찾아봤다"며 개그맨 술집 난동 사건부터 상어 '부캉이' 이슈까지 각종 자극적인 소식을 마구잡이로 꺼내 든다. 이제규와 강현석도 버스에서 겪은 황당한 해프닝과 할머니가 남긴 간장 이야기 등 사소한 일상 속 에피소드를 쥐어짜낸다.
세 사람은 "토크에 억지로 교훈을 넣어 끝낼까", "처음부터 다시 찍어야 하는 것 아니냐"며 끝없는 멘붕에 빠진다. 결국 제작진이 준비한 긴급 처방인 '선인장 토크' 바구니에서 뽑기를 진행하며 대화를 이어가지만, 설사 토크 등으로 꼬리를 물자 조훈은 "지금 고장 난 챗GPT와 대화하는 것 같다"고 질색한다.
이제규는 공연 후 팬에게 갑작스럽게 헤드록을 당했던 아찔한 트라우마를 고백하고, 조훈은 자신을 알아본 팬과 30분간 어색하게 산책을 해야 했던 비하인드를 풀어낸다.
'개세모 시즌2'는 9일 오후 6시 유튜브 채널 '비보티비'에서 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
9일 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 공개되는 웹예능 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에는 조훈, 강현석, 이제규가 첫 출연자로 나선다. 이날 처음 호흡을 맞춘 세 사람은 오프닝부터 "토할 것 같다"며 극심한 긴장감을 호소한다.
기승전결 없는 토크 방식에 맞닥뜨린 세 사람은 어색한 분위기 속에서 웃픈 자기소개를 이어간다. 조훈은 "메타코미디 1군에 못 들어간 코미디언"이라며 씁쓸한 자폭을 날리고, 강현석은 "그냥 재율이 친구로 봐달라"고 너스레를 떤다. '미룬이'로 화제를 모았던 이제규는 "어디 믿고 의지할 사람도 없다"고 엉뚱함을 보인다. 토크 소재를 찾기 위한 분투가 이어지던 중 조훈은 "화장실에서 이야기할 거리를 필사적으로 찾아봤다"며 개그맨 술집 난동 사건부터 상어 '부캉이' 이슈까지 각종 자극적인 소식을 마구잡이로 꺼내 든다. 이제규와 강현석도 버스에서 겪은 황당한 해프닝과 할머니가 남긴 간장 이야기 등 사소한 일상 속 에피소드를 쥐어짜낸다.
세 사람은 "토크에 억지로 교훈을 넣어 끝낼까", "처음부터 다시 찍어야 하는 것 아니냐"며 끝없는 멘붕에 빠진다. 결국 제작진이 준비한 긴급 처방인 '선인장 토크' 바구니에서 뽑기를 진행하며 대화를 이어가지만, 설사 토크 등으로 꼬리를 물자 조훈은 "지금 고장 난 챗GPT와 대화하는 것 같다"고 질색한다.
이제규는 공연 후 팬에게 갑작스럽게 헤드록을 당했던 아찔한 트라우마를 고백하고, 조훈은 자신을 알아본 팬과 30분간 어색하게 산책을 해야 했던 비하인드를 풀어낸다.
'개세모 시즌2'는 9일 오후 6시 유튜브 채널 '비보티비'에서 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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