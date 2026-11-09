사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

배우 한다감이 아들을 출산한 뒤 축하 선물과 함께 행복한 근황을 공개했다.한다감은 최근 자신의 인스타그램에 "우리 주원이가 지구별에 온걸 다시 한번 감사하게 생각하게 해줘서 고마워💚 매일 내가 몰랐던 기쁨과 감사를 느끼고 또 감사하는중사람과 사람의 마음은 중요한 순간에 교감하는거 같아요 축하해 주셔서 감사합니다. 마음 써준 보람이,보람이 아부지 감사합니다🙏🏻💕"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한다감은 분홍색과 보라색 꽃이 풍성하게 담긴 커다란 꽃다발을 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 화사한 꽃들 사이로 은은한 미소를 짓고 있는 한다감은 자연스럽게 볼륨을 살린 단발머리와 맑은 피부로 단아한 미모를 뽐냈다. 밝은 색상의 패턴 상의가 꽃다발과 어우러져 우아한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 한다감은 두 팔로 꽃다발을 감싸 안은 채 고개를 살짝 기울이고 미소 짓고 있다. 어깨 아래로 부드럽게 뻗친 헤어스타일이 얼굴선을 감싸며 손에 가득 안긴 꽃다발 너머로 드러난 편안한 표정이 눈길을 끈다. 연한 분홍색 장미와 보라색 꽃들이 한다감의 화사한 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.마지막 사진에서 한다감은 꽃다발을 몸 앞에 세워 안고 정면을 응시하고 있다. 또렷한 눈매와 자연스러운 미소가 어우러져 청초한 분위기를 자아내며 풍성한 꽃다발을 들고 있는 모습에서 출산을 축하받은 기쁨이 전해진다. 단정한 단발머리와 수수한 스타일링 속에서도 변함없는 미모가 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "출산 너무 축하드려요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "너무 너무 축하해", "늘 좋은일 가득하세요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 한다감은 지난 9월 22일 첫아들 주원 군을 출산했다. 최근 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 출산 후 26일 만에 산후조리원을 퇴소하고 남편, 아들과 함께 집으로 돌아오는 모습을 공개했다. 방송에서는 남편이 아내와 아들을 위해 준비한 환영 이벤트와 함께 한다감의 부모님이 손자를 만나는 장면도 그려졌다.특히 한다감의 아버지가 손자 주원의 탄생을 계기로 오랫동안 이어온 흡연 습관을 끊었다는 사연이 공개돼 화제를 모았다. 한다감은 처음 경험하는 육아에 적응하는 모습을 보여주며 엄마가 된 뒤의 일상을 시청자들과 나누고 있다.한다감은 현재 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 아들 주원 군과 함께하는 일상을 공개하며 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr