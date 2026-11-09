넷플릭스가 '디스 이즈 K-시네마' 컬렉션을 선보였다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스가 봉준호, 박찬욱, 이창동 등 한국 영화 감독 38명의 작품 150여 편을 한데 모은 컬렉션을 공개했다. 임권택 감독을 비롯한 한국 영화계 거장부터 신진 감독까지, 다양한 세대, 다양한 장르의 작품들을 한자리에서 감상할 수 있다.넷플릭스는 한국 영화의 과거와 현재를 아우르는 '디스 이즈 K-시네마(This is K-cinema)' 컬렉션을 선보였다고 9일 밝혔다. 이번 컬렉션은 이창동 감독의 신작 '가능한 사랑'을 접한 시청자들이 그의 전작을 비롯해 다양한 한국 영화를 감상할 수 있도록 기획됐다.컬렉션에는 한국 영화의 토대를 다진 임권택 감독을 비롯해 봉준호, 박찬욱, 홍상수 감독의 작품이 포함됐다. 나홍진, 연상호, 황동혁 감독의 장르 영화와 윤가은, 김보라, 정주리 감독의 작품도 만나볼 수 있다. 총 38명의 감독이 연출한 영화 150여 편으로 구성됐다.이창동 감독의 대표작은 4K 화질로 새롭게 선보인다. '초록물고기', '박하사탕', '오아시스', '밀양' 등이 리마스터링돼 넷플릭스에서 공개된다. 신작 '가능한 사랑'을 본 시청자들이 이창동 감독의 작품 세계를 거슬러 살펴볼 수 있게 됐다.넷플릭스는 한국 영화의 해외 공개도 확대하고 있다. 지난 8월 말 이탈리아, 영국, 프랑스, 호주, 뉴질랜드 등에서 '초록물고기'와 '밀양'의 스트리밍을 시작했다. 9월 초에는 스페인과 이탈리아에 '박하사탕'과 '오아시스'를 공개했다.류승완 감독의 작품도 해외 시청자들과 만나고 있다. '베를린' 등이 포함된 컬렉션이 국내외에 공개됐으며, '휴민트'는 넷플릭스 공개 직후 글로벌 TOP 10 영화 비영어 부문에서 67개국 TOP 10에 진입하고 14개국에서 1위를 기록했다.상업영화뿐 아니라 독립·예술영화도 소개하고 있다. 영화 '세계의 주인'은 지난 6월 초 넷플릭스 공개 이후 2주간 국내 영화 순위에서 각각 4위와 2위를 기록했다. 베를린국제영화제에서 작품상을 받은 '괜찮아? 괜찮아, 괜찮아!' 역시 같은 기간 국내 영화 TOP 10에 이름을 올렸다.신진 영화인들의 작품을 소개하는 활동도 이어졌다. 넷플릭스는 올해 제22회 미쟝센단편영화제 공식 후원사로 참여해 상영작 44편을 스트리밍했다. 지난 10월에는 제1회 뉴욕한국독립영화제에서 미쟝센단편영화제 수상작을 공식 상영하며 해외 관객과 만날 기회를 마련했다.넷플릭스 관계자는 "한국 영화가 더 많이 재발견되고 기억되기를 바라는 마음으로 디스 이즈 K-시네마 컬렉션을 마련했다"며 "시대와 세대의 경계를 넘어 한국 영화계가 쌓아온 깊이 있는 이야기들이 넷플릭스를 통해 더 많이 전달되기를 바란다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr