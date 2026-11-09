사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 10기 정숙이 사랑스러운 셀카로 근황을 전했다.10기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "기분전환으로 네일받고 아들 베트남 8박9일 놀다와서 집에서 통영 굴 사서 쪄서 먹고 과메기 동생이 챙겨와서 같이 먹고 먹다 보니 좀 부족해서ㅎ 오뎅탕 해서 맛있게 또 먹었네요 갑자기 춥네요 다들 감기 조심하세요~^^"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 10기 정숙은 카메라를 가까이 바라보며 한쪽 눈을 감고 입술을 동그랗게 내민 채 장난기 가득한 표정을 짓고 있다. 밝은 브라운 컬러의 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 옆으로 넘긴 앞머리와 부드러운 웨이브가 얼굴을 감싸며 여성스러운 분위기를 자아낸다.특히 한쪽 눈을 찡긋 감은 윙크와 도톰하게 내민 입술이 어우러져 귀여운 매력을 더한다. 또렷한 눈매와 화사한 피부가 돋보이는 가운데 노란색과 분홍색 무늬가 들어간 밝은 색상의 니트가 발랄한 분위기를 살렸다.이를 본 팬들은 "연애인 인줄요", "이뻐용", "너무 예뻐", "화이팅", "감기조심하세요", "멋지십니다 예쁘십니다" 등의 댓글을 달았다.한편 10기 정숙은 '나는 솔로' 돌싱특집 출연 이후 SNS를 통해 가족과 함께하는 여행과 일상적인 근황을 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr