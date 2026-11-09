배우 박수영과 김현진이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

배우 박수영이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

배우 강나언, 김현진, 박수영, 신현수가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

약 4년 만에 배우로 돌아온 그룹 레드벨벳 조이가 1년여의 기다림 끝에 공개되는 '유일무이 로맨스'에서 1996년생 동갑내기 김현진과 로맨스 호흡을 맞춘다. 두 사람은 친구처럼 편안하게 소통하며 촬영을 이어갔다며 작품에 대한 자신감을 보였다.9일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '유일무이 로맨스' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김진영 감독과 배우 박수영(조이), 김현진, 신현수, 강나언이 참석했다. 이들은 촬영을 시작한 지 약 1년 만에 작품을 선보이게 됐다며 기쁜 마음을 표했다.'유일무이 로맨스'는 우연히 톱스타 탁무이의 매니저가 된 평범한 취업 준비생 공유일과 스토킹으로 인한 상처를 지닌 탁무이가 서로를 응원하며 가까워지는 로맨스다. 박수영은 공유일 역을, 김현진은 탁무이 역을 맡았다.박수영은 약 4년 만에 드라마에 복귀하는 소감으로 "4년이라는 시간이 짧지 않기 때문에 다시 작품을 할 수 있을까 겁이 났던 게 사실"이라고 털어놨다. 이어 "대본을 받았을 때 너무 따뜻했다. 서로의 결핍을 채워주는 이야기가 인상 깊었고, 정말 이 작품을 하고 싶다는 생각이 들었다. 따뜻한 분들과 작품을 하는 게 좋지 않을까 싶었다"고 출연 계기를 밝혔다.박수영은 "동갑 친구와 연기 호흡을 맞춘 게 처음이었다. 로맨스 장면을 어떻게 표현하면 좋을지 이야기하기도 편했다. 친구라서 그런지 편하게 대화할 수 있어서 좋았다"고 말했다. 김현진 역시 "동갑이라서 연기하는 게 너무 편했다. 로맨스 부분에서도 유일이가 굉장히 적극적으로 표현해 줘서 연기하기 좋았다"고 화답했다. 이어 박수영에 대해 "너무 아름답고 목소리도 예쁘고 발랄하다. 좋은 요소를 많이 가지고 있는 친구"라고 칭찬했다.박수영은 김현진의 매력으로 눈웃음을 꼽았다. 그는 "눈웃음이 정말 현장 분위기를 따뜻하게 만들어 줬다. 큰 키와 훤칠한 외모와 반전되는 눈웃음이 덕질 포인트"라고 설명했다. 김현진은 신체 프로필상 키가 189.8cm로, 190cm에 가까운 장신이다.박수영은 원작 웹툰 속 캐릭터를 표현하기 위해 외모에도 변화를 줬다. 그는 "원래 긴 머리에 대한 로망이 커서 오랫동안 긴 머리로 살았다. 이번에는 유일이를 맡기 위해 단발로 싹둑 잘랐다"고 밝혔다. 이어 "유일이는 '프로 N잡러'라고 불릴 정도로 다양한 아르바이트를 하면서 취업을 준비한다. 외모를 꾸밀 일이 없을 것 같아 그런 부분은 내려놨다"며 "치열하게 살아가는 사람은 어떤 표정과 감정을 가질지 연구하면서 캐릭터에 집중했다"고 설명했다.레드벨벳 멤버들의 응원도 전했다. 박수영은 "촬영할 때 언니들이 커피차를 보내줘서 감동을 많이 받았다. 개인 스케줄로 바쁠 텐데도 드라마가 언제 나오냐고 물어봐 줬다"고 고마움을 표했다. 이어 "웬디 언니가 진행하는 라디오에 같이 나간다. 그때 드라마를 봤는지 물어보겠다"고 덧붙였다.극 중 스타 셰프 강희수 역을 맡은 신현수는 "지난해 겨울에 촬영을 시작해 올해 2월에 끝났다. 추운 날씨에도 에너지 넘치는 젊은 배우들과 열심히 촬영했다"고 회상했다. 호흡을 맞춘 강나언에 관해 그는 "굉장히 내공이 깊은 배우라고 생각했다. 뒤로 갈수록 캐릭터의 서사를 이해하고 연기로 표현하는 모습을 보면서 놀랐다"며 "외모뿐 아니라 연기도 수려하더라. 덕통사고를 당했다"고 칭찬했다.강나언은 아역 배우 출신 톱스타 주다홍으로 분한다. 그는 캐릭터를 준비하면서 체중 감량에도 신경 썼다고 밝혔다. 강나언은 "톱스타 역할인 만큼 비주얼이 중요하다고 생각해 살을 뺐다. 첫 회에서는 통통하게 나오다가 뒤로 갈수록 마른 모습으로 나온다"고 설명했다. 이에 신현수는 "뒤로 갈수록 아파서 살이 빠지는 줄 알았다"고 농담했다. 원작 캐릭터와의 싱크로율에 대해서는 "외적인 부분은 열심히 노력했지만, 원작의 그림을 완벽하게 따라가기에는 조금 부족했다. 성격적인 특징은 100%였던 것 같다"고 자신감을 보였다.'유일무이 로맨스'는 9일 오후 6시 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr