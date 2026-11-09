사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 근접 셀카를 공개하며 변함없는 미모를 뽐냈다.이민정은 최근 자신의 인스타그램에 스마일 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이민정은 차 안에서 카메라를 가까이 바라보며 또렷한 이목구비를 드러내고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 입술을 살짝 내민 표정으로 시선을 사로잡는다. 차분한 카키색 재킷에 금색 귀걸이를 매치해 세련된 분위기를 더했으며, 매끈한 피부와 선명한 눈매가 돋보인다.이어진 사진에서 이민정은 고개를 살짝 돌린 채 입꼬리를 올리며 은은한 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 흐르는 긴 머리와 부드러운 표정이 청순한 매력을 더하는 가운데 재킷 사이로 드러난 검은색 이너와 가느다란 목걸이가 단정한 스타일링을 완성했다. 얼굴을 가까이 담은 구도에서도 뚜렷한 이목구비와 우아한 분위기가 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "아아아아아아아 언니 진짜 셀카 올려줬어", "사랑해애애애 언니 너무 예뻐", "너무 예뻐", "진짜 예뻐요", "존예녀등장", "어떻게 매번 이렇게 아름다우실 수 있죠" 등의 댓글을 달았다.한편 이병헌과 결혼해 두 아이를 출산한 이민정은 개인 유튜브 채널 '이민정 MJ'를 통해 일상과 가족 이야기를 공개하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr