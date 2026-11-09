여행 유튜버 빠니보틀과 과학 크리에이터 궤도가 '카우몰'에서 MC로 활약한다. / 사진제공=네모콘텐츠

빠니보틀은 '카우몰'을 통해 첫 MC를 맡았다. / 사진제공=네모콘텐츠

궤도는 빠니보틀의 연락을 받고 '카우몰'에 합류했다. / 사진제공=네모콘텐츠

'카우몰'은 오늘 12월 공개 예정이다. / 사진제공=네모콘텐츠

크리에이터 빠니보틀의 본능과 궤도의 논리가 보드게임 판에서 맞붙는다. '카드 한 장에 우정이 흔들리는 줄은 몰랐습니다만?'은 보드게임을 소재로 한 예능으로, 기존 두뇌 서바이벌과는 색다른 재미를 예고한다. 특히 260만 유튜버 빠니보틀은 생애 첫 MC에 도전하는 만큼, 유튜브에 이어 진행자로서도 존재감을 보여줄 수 있을지 주목된다.9일 서울 강남구 리움아트센터에서 ENA·디즈니+ 새 예능 '카드 한 장에 우정이 흔들리는 줄은 몰랐습니다만?'(이하 '카우몰') 제작발표회가 진행됐다. 여행 유튜버 빠니보틀과 과학 커뮤니케이터 궤도가 참석해 기획 과정과 관전 포인트를 소개했다.'카우몰'은 보드게임을 즐기는 두 MC와 매회 달라지는 게스트들의 승부를 담은 리얼 버라이어티다. 권은비, 미야오 수인·나린, 에반, 홍진호, 엄지윤, 박세미 등이 빠니보틀·궤도와 함께 게임에 참여한다.빠니보틀은 취미로 즐기던 보드게임을 통해 첫 MC 도전에 나섰다. 그는 "주로 여행 콘텐츠로 인사드렸는데 MC는 처음이라 큰 도전이라고 생각한다"면서도 "처음부터 진행자로 제안받은 것은 아니다"고 밝혔다.프로그램에 참여하게 된 계기도 밝혔다. 그는 "PD님과는 디즈니+ '머더클럽'을 통해 알게 됐다. 평소 보드게임을 즐겨 하는데 PD님도 마니아시더라"며 "이야기를 나누다 게임하는 모습을 카메라에 담으면 재미있겠다는 의견이 나와 시작하게 됐다"고 설명했다.빠니보틀의 연락을 받고 합류한 궤도도 기획 단계부터 의견을 보탰다. 궤도는 "빠니가 같이 보드게임을 하자고 연락했다. 이후 PD님과 깊이 있는 토론을 하면서 여러 아이디어가 나왔고 지금의 프로그램으로 이어졌다"고 돌아봤다.이처럼 함께 게임할 사람들을 모으면서 시작한 만큼, 빠니보틀은 스스로를 진행자보다 호스트에 가깝다고 했다. 그는 "어느 순간 촬영장에 와보니 MC가 돼 있더라. 아지트에 같이 게임하고 싶은 사람들을 모셨다는 마음으로 임했다"며 "앞으로 MC에 대한 욕심이나 관심은 없다"고 말했다.궤도는 시청자와 출연자 모두 부담 없이 게임을 즐길 수 있다는 점을 프로그램의 강점으로 꼽았다. '데블스 플랜'에 출연했던 그는 "서바이벌에서는 내 안에 있는 모든 것을 보여주게 된다. 이를 부담스러워하는 사람도 있을 것"이라며 "우리 프로그램은 게임의 요소를 살리면서도 한결 가벼운 마음으로 참여할 수 있다"고 설명했다.보드게임에 익숙하지 않은 시청자들이 편하게 볼 수 있도록 구성에도 신경 썼다. 빠니보틀은 "소재는 낯설 수 있지만 포맷은 익숙하게 느낄 수 있도록 노력했다"며 "게임을 선택할 때도 보는 사람과 하는 사람 모두 즐길 수 있는 것으로 신중하게 골랐다"고 밝혔다.매회 달라지는 게스트들의 조합도 볼거리다. 빠니보틀은 "궤도 형의 지인들을 많이 초대했다. 방송을 보면 '이분이 여기에 나온다고?' 싶을 만한 분들이 많을 것"이라고 귀띔했다. 궤도는 "누구와 보드게임을 하면 더 재미있을까 고민하며 인맥을 총동원했다"며 "앞으로 그분들에게 연락이 오면 나도 바로 가야 한다"고 너스레를 떨었다.두 MC는 게스트들과 승부를 펼치면서 시청자에게 게임의 재미를 전달하는 역할도 맡았다. 궤도는 "스포츠는 직접 하는 게 가장 재미있지만 중계도 즐겨 보지 않느냐. 그만큼 훌륭한 캐스터의 역할이 중요하다고 생각한다"며 "빠니보틀과 나도 시청자들이 보드게임을 재미있게 볼 수 있도록 최선을 다했다"고 강조했다.첫 방송을 앞둔 두 사람은 벌써 다음 시즌을 기대하고 있었다. 궤도는 "처음 논의한 아이디어 중 아직 반영하지 못한 것들이 있다. 시즌2가 나오면 그때 활용하고 싶다"며 오래가는 방송이 됐으면 한다고 소망했다.빠니보틀 역시 직접 기획에 참여한 프로그램인 만큼 애착이 남다르다고. 그는 "평소에는 섭외받는 입장이었는데 이번에는 PD님과 함께 만들어가고 있어 특히 애착이 간다"고 털어놨다. 이어 "촬영이 끝나면 목이 쉴 정도지만 재미있어서 또 하고 싶다. 잘돼서 시즌2로 이어졌으면 하는 마음뿐"이라고 덧붙였다.'카우몰'은 오는 12월 ENA에서 첫 방송되며 디즈니+에서도 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr