전현무(49)가 캐나다 여행 중 흥을 주체하지 못하고 엉덩이춤을 선보였다. / 사진제공=MBN

전현무, 이준, 이주빈이 '현무로드' 녹화를 위해 캐나다 여행을 즐겼다. / 사진제공=MBN

전현무, 이준, 이주빈이 '현무로드' 녹화를 위해 캐나다 여행을 즐겼다. / 사진제공=MBN

전현무, 이준, 이주빈이 '현무로드' 녹화를 위해 캐나다 여행을 즐겼다. / 사진제공=MBN

전현무(49)가 캐나다 여행 중 흥을 주체하지 못하고 엉덩이춤을 선보였다. 현지인들과 어울려 술자리 게임을 즐하는 등 평소와 다른 모습을 보여줬다.지난 8일 방송된 MBN '디스이즈 현무로드' 8회에서는 캐나다 캘거리 여행을 이어가는 전현무, 이준, 이주빈의 모습이 그려졌다. 세 사람은 울프독 보호소를 방문하고 현지 문화를 체험하며 여행의 마지막 일정을 보냈다.캐나다에서의 4일 차 아침, 이주빈은 홀로 숙소를 나서 근처 공원을 산책했다. 캐나다구스를 따라다니며 호기심 가득한 모습을 보이기도 했다. 이준은 민소매 조끼 차림으로 동네를 둘러보다가 비바람이 불자 숙소로 돌아와 운동에 집중했다. 반면 전현무는 늦잠을 자며 휴식을 취했다.각자의 방식으로 아침을 보낸 세 사람은 '울프독 생추어리'를 찾았다. 평소 유기견 보호에 관심이 많은 전현무와 이주빈은 인간의 욕심으로 태어났지만 버려진 울프독들이 생활하는 보호소를 둘러봤다. 특히 늑대 혈통 비율이 낮은 울프독들이 이주빈에게 먼저 다가가면서 교감하는 시간을 가졌다.시내로 돌아온 이들은 이준이 추천한 '페달펍' 체험에 나섰다. 페달을 밟으며 음악과 맥주를 즐기는 이동식 펍으로, 처음에는 낯설어하던 세 사람도 금세 분위기에 적응했다. 특히 전현무는 흥에 겨워 노래를 부르고 엉덩이춤까지 선보였다. 현지인들과 술잔을 기울인 데 이어 한국의 술자리 게임인 '아이스크림 31'을 함께하며 즐거운 시간을 보냈다.체험을 마친 세 사람은 정장을 차려입고 현지 스테이크 하우스에서 저녁 식사를 했다. 립아이와 티본스테이크, 레드 와인 등을 주문한 전현무는 "이런 곳은 남자끼리는 절대 안 온다. 소개팅이나 기념일처럼 특별한 날 와서 고기 썰고 얘기하고 그러지"라며 씁쓸하게 웃었다. 이어 맞은편에 앉은 이준과 이주빈을 바라보며 "지금 내 눈에는 너희가 잘 키운 아들, 딸처럼 보인다. 난 혼자 사는 아빠 느낌 같지?"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이후 세 사람은 방목 사육으로 기름기가 적고 식감이 좋은 앨버타산 소고기를 맛보며 식사를 이어갔다.다음 날 전현무는 "여행 때마다 내가 꼭 가는 필수 코스가 시장"이라며 주말 장터로 향했다. 이곳에서 한국 음식 매장을 발견한 세 사람은 잡채와 김밥 등을 구매해 캐나다에서의 첫 한식을 맛봤다.식사를 마친 뒤에는 캐나다 서부의 100년 전 모습을 재현한 '헤리티지 파크'를 방문했다. 전현무는 "다음 코스는 우리나라의 민속촌 같은 곳"이라고 소개한 뒤 "캐나다의 1930년대로 온 것"이라며 관심을 보였다. 이들은 1920년대 수동 관람차와 회전목마를 타고, 서부시대 의상으로 갈아입어 기념사진을 촬영했다.여행을 마무리하며 이준은 "너무 신기하고 행복했다. 또 셋이 굉장히 잘 맞았던 것 같다"고 소감을 밝혔다. 이주빈 역시 "(설렘에) 잠을 못 잘 정도였다. 정말 재밌었다"며 만족감을 나타냈다. 전현무는 "인생 첫 캐나다인데 사람들한테 감동하였다"고 돌아봤다. 방송 말미 공개된 예고편에는 일본 오카야마현 구라시키시로 향한 전현무와 이준의 모습이 담겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr