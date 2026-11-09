사진 = 정은채 인스타그램

사진 = 정은채 인스타그램

사진 = 정은채 인스타그램

사진 = 정은채 인스타그램

배우 정은채가 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 사진으로 청순한 매력을 뽐냈다.정은채는 최근 자신의 인스타그램에 "11월 좋아 가을 최고 🍁🍂🐿️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정은채는 단풍이 물든 나무를 배경으로 양손을 들어 보이며 환하게 웃고 있다. 목을 부드럽게 감싸는 아이보리색 니트에 회색 팬츠를 매치한 편안한 차림으로, 어깨까지 내려오는 검은 머리와 밝은 미소가 청순한 분위기를 자아낸다. 어깨에 멘 짙은 갈색 가방이 가을 스타일링에 자연스럽게 어우러진다.이어진 사진에서 정은채는 고개를 숙인 채 한쪽 소매를 매만지고 있다. 자연스럽게 흘러내린 머리카락과 차분한 표정이 눈길을 끄는 가운데, 넉넉한 니트와 커다란 숄더백이 편안하면서도 세련된 매력을 더한다.또 다른 사진에서 정은채는 검은색 소파에 앉아 가방 끈을 양손으로 잡고 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 고개를 살짝 기울인 채 눈을 감고 활짝 웃는 모습에서 사랑스러운 매력이 드러난다. 자연스럽게 뻗친 단발머리와 부드러운 니트 차림이 어우러져 화사한 비주얼을 완성했다.마지막 사진에서 정은채는 창가에 서서 가방 안을 들여다보고 있다. 한쪽 어깨에 가방을 멘 채 양손으로 입구를 벌리고 있는 모습으로, 아래로 향한 시선과 단정한 옆머리가 차분한 분위기를 자아낸다. 아이보리색 니트와 회색 팬츠의 담백한 조합도 정은채 특유의 세련된 분위기를 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "은채씨 좋아", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "가을이퍼컬", "진심으로 사랑해요", "너무 아름다우시고 미소도 아름다우세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생으로 40세인 정은채는SBS 드라마 '재벌X형사2'에서 강력팀의 새로운 팀장 주혜라 역으로 출연하며 안보현과 호흡을 맞췄다. 기존 작품에서 보여준 모습과는 다른 형사 캐릭터로 시청자들과 만났다.정은채는 드라마 출연을 비롯한 배우 활동과 함께 SNS를 통해 팬들과 일상을 공유하며 소통을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr