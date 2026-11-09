'나의 유죄인간'에서 4자 대면이 벌어진다./사진제공=tvN

'나의 유죄인간'에서 4자 대면이 벌어진다./사진제공=tvN

'나의 유죄인간'이 좀처럼 5%대 시청률 박스권을 벗어나지 못하며 답답한 흐름을 이어가고 있다. 반환점을 앞둔 시점에서도 지지부진한 성적표를 쥐고 있는 가운데, 정유민 살인 사건의 진실을 둘러싼 결정적인 사자대면이 반등의 불씨를 지필 수 있을지 주목된다.9일 방송되는 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 7회에서는 캐비닛에서 의문의 죽음을 맞은 윤이준(임시완 분)의 전임 비서 한은영(정유민 분) 사건을 둘러싸고 네 사람이 은밀한 회동을 갖는다.앞서 한은영 사건을 추적해 온 태강그룹 TF팀 상무 윤이준과 그의 남장 수행비서이자 형사인 강재희(설인아 분), 법무팀 변호사 김시현(김정현 분)은 수사 과정에서 숨겨진 단서를 확보했다. 한은영의 또 다른 휴대전화가 발견된 가운데, 태강그룹 회장 비서 이혜정(연우 분)이 한은영의 생전 마지막 통화 상대였다는 사실이 밝혀졌다.윤이준은 강재희에게 살인 혐의를 극구 부인했으나, 정작 사건 당일 자신의 행적조차 온전히 기억하지 못하고 있다. 이런 상황에서 한은영의 마지막 통화 상대였던 이혜정의 존재는 사건의 판도를 뒤흔들 핵심 뇌관으로 떠올랐다.공개된 예고 속 윤이준, 강재희, 김시현은 경찰 조사를 마친 이혜정과 비밀리에 마주한다. 특히 이혜정은 사건의 실마리가 담긴 한은영의 '녹음 볼펜'을 쥔 채 나타나, 녹음본을 들려주는 대가로 사건 정보를 공유해 달라는 위험한 거래를 제안한다.주연 배우들의 열연과 본격화된 미스터리 추적에도 불구하고 작품의 시청률은 아쉬운 수준에 머물러 있다. 첫 회 5.6%로 출발한 '나의 유죄인간'은 2회 4.7%로 최저치를 기록한 뒤 줄곧 4~5%대 좁은 박스권에 갇혀 있다. 4회에서 자체 최고 시청률 6.0%를 찍었으나 곧바로 5회 5.0%, 6회 5.5%로 주춤하며 뚜렷한 상승 동력을 찾지 못한 모양새다.윤이준을 향한 살인 누명과 얽히고설킨 인물들의 비밀이 풀려야 할 갈 길이 먼 상황에서, 한은영의 녹음 볼펜을 둘러싼 이번 사자대면이 침체된 시청률의 물꼬를 터줄 구원투수가 될지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr