빠니보틀은 '카우몰'에서 궤도와 함께 MC로 활약한다. / 사진제공=네모콘텐츠

여행 유튜버 빠니보틀과 과학 커뮤니케이터 궤도가 '카우몰'만의 차별점을 밝혔다.9일 서울 강남구 리움아트센터에서 ENA·디즈니+ 새 예능 프로그램 '카드 한 장에 우정이 흔들리는 줄은 몰랐습니다만?'(이하 '카우몰') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 여행 유튜버 빠니보틀과 과학 커뮤니케이터 궤도가 참석했다.'카우몰'은 보드게임을 좋아하는 두 MC가 매회 새로운 게스트들과 모여 승부를 펼치는 예능이다. 빠니보틀과 궤도가 진행을 맡고 권은비, 미야오 수인·나린, 에반, 이은결, 유희관, 홍진호, 헤이즈, 유라, 이창호, 엄지윤, 박세미, 티노 등이 화려한 게스트들이 출연한다.이날 현장에서는 보드게임 콘텐츠로 큰 인기를 끈 가수 카더가든의 개인 유튜브 채널과 유사성을 묻는 질문이 나왔다. 이에 빠니보틀은 "기획 단계에서 카더가든 채널을 많이 참고한 건 사실"이라면서도 "유튜브와 방송의 중간 지점을 찾으려고 노력했다. 보드게임이라는 소재는 다소 낯설 수 있지만, 포맷은 익숙하고 편하게 볼 수 있도록 구성해 새로움과 친숙함 사이에서 접점을 찾았다고 생각한다"고 설명했다.궤도는 과학 문화의 성장 과정에 빗대 프로그램의 차별점을 짚었다. 그는 "지금은 과학 문화가 태동하던 시기와 비슷하다고 생각한다. 보드게임을 좋아하는 사람을 늘리고, 관심 없던 출연자들도 게임에 빠져들게 한다는 점이 차별화 포인트"라며 "우리가 시작이라고 할 수는 없지만 시장이 점차 커지는 시기에 함께 문화를 넓혀가는 과정에 있다고 본다"고 말했다.'카우몰'은 오는 12월 ENA에서 첫 방송된다. 디즈니+에서도 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr