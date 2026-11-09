텐아시아 DB

텐아시아 DB

배우 혜리가 허리 라인을 강조한 독특한 벨트 스타일링으로 체형의 단점을 보완했다.혜리는 9일 열린 '스타일워즈' 제작발표회에 참석해 세련된 그레이 컬러의 롱드레스를 선보였다. 이날 혜리는 평소 허리 굴곡이 두드러지지 않는 일자형 체형을 보완하기 위해 벨트 두 개를 활용한 스타일링으로 눈길을 끌었다.혜리가 선택한 의상은 어깨와 쇄골을 시원하게 드러내는 튜브톱 디자인이다. 상체는 몸에 밀착되고 허리 아래부터는 풍성하게 퍼지는 실루엣으로 여성스러운 분위기를 연출했다.특히 가장 눈에 띄는 부분은 허리에 착용한 두 개의 브라운 벨트였다. 혜리는 굵은 가죽 벨트를 위아래로 나란히 배치해 허리 부분을 넓게 감쌌다. 평소 통짜 허리로 알려진 체형의 특징을 보완하면서 시각적으로 허리선을 더욱 잘록하게 만드는 효과를 노린 것으로 보인다.벨트가 허리 중앙을 단단하게 잡아주면서 상체와 하체의 경계도 뚜렷해졌다. 여기에 풍성한 벌룬 형태의 스커트가 골반 부분에 볼륨감을 더해 상대적으로 허리가 가늘어 보이는 착시 효과를 만들어냈다.목에 두른 긴 브라운 스트랩 역시 독특한 포인트였다. 목을 감싼 뒤 한쪽으로 길게 늘어뜨린 디자인이 자칫 밋밋할 수 있는 상체에 세련된 분위기를 더했다. 허리 벨트와 색상을 통일해 전체적인 스타일링의 균형도 맞췄다.헤어스타일은 짧은 단발을 자연스럽게 연출했다. 귀 뒤로 머리카락을 넘겨 어깨와 목선을 강조했으며, 액세서리는 최소화해 의상 자체에 시선이 집중되도록 했다.다만 허리에 벨트 두 개를 겹쳐 착용한 디자인은 다소 묵직한 인상을 남겼다. 허리선을 강조하려는 의도는 분명했지만, 두꺼운 벨트와 풍성한 스커트가 동시에 시선을 끌면서 전체적인 실루엣이 다소 무거워 보이기도 했다.한편, 10부작인 '스타일 워즈'는 이달 11일 1~2회 공개를 시작으로, 12월 9일까지 수요일마다 매주 2회차씩 업로드된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr