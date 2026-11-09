사진 제공 = 그로이엔터테인먼트

사진 제공 = 그로이엔터테인먼트

싱어송라이터 연정(YEONJEONG)이 오는 12월 19일 서울 엑스칼라홀에서 연말 단독 콘서트 '사랑에 춤추고'를 개최한다. 이번 콘서트는 민트페이퍼 20주년 스페셜 라이브로 진행된다.공연은 한 해 동안 음악과 함께했던 순간들을 돌아보자는 취지로 마련됐다. 연정은 익숙한 노래와 소중한 사람들에 대한 기억을 주제로 관객들과 만날 예정이다.연정은 공연을 앞두고 "오래된 영화 속 한 장면처럼 오래도록 기억하고 싶은 순간이 있습니다. 익숙한 노래에 맞춰 춤추던 밤, 사랑하는 사람들과 함께라는 이유만으로. 연정의 노래가 흐르는 동안 우리의 그 순간은 다시 시작됩니다"라고 소개했다.공연에 앞서 12월 초에는 새로운 싱글도 발매할 예정이다. 연정은 신곡을 비롯해 기존 발표곡과 이번 콘서트를 위해 준비한 무대를 선보일 계획이다.연정은 2022년 제33회 유재하 음악경연대회에서 장려상을 받은 싱어송라이터다. 브릿팝과 얼터너티브 록 등을 기반으로 음악 활동을 이어왔으며, 지난 6월 세 번째 EP 'GO'를 발매했다. 이후 페스티벌 무대에 오르는 등 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr