남규리가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 남규리가 제작진이 제안한 만 원짜리 도시락 만들기 미션에 불만을 토로했다. / 사진=남규리 유튜브 캡처

가수 겸 배우 남규리가 제작진이 제안한 만 원짜리 도시락 만들기 미션에 불만을 토로했다. 과거 예능 '만 원의 행복'에서 우승했던 그는 19년 만에 같은 금액으로 장보기에 나섰지만, 달라진 물가에 당혹감을 감추지 못했다.8일 남규리의 공식 유튜브 채널 '귤멍'에는 'Ep.69 다시 돌아온 만원의 행복! 만 원으로 도시락 3개 만들 수 있을까요?'라는 제목의 영상이 공개됐다.남규리는 팬들에게 받은 선물을 개봉하던 중 제작진으로부터 만 원이 담긴 봉투를 건네받았다. 2007년 '만 원의 행복' 출연 당시 우승을 차지했던 남규리에게 제작진은 만 원으로 고마운 사람 세 명에게 도시락을 만들어 주는 미션을 제안했다.남규리는 "아니 미션을 주시려면 물가 상승률을 따지시고 주셔야지 만 원으로 도시락을 어떻게 세 개나 만들죠"라며 황당해했다. 이후 남규리는 시장과 마트를 돌아다니며 도시락 재료를 구매했다. 그러나 예상보다 비싼 계란과 방울토마토 가격에 난감해했고, 거스름돈 500원을 덜 받은 사실을 알고 다시 가게로 돌아가는 등 장보기 과정에서 어려움을 겪었다.남은 돈이 760원에 불과해 천 원짜리 호떡을 사 먹지 못하자 "이게 다 PD님들이 물가 상승률을 생각 안 하고 만 원으로 하셔 가지고 제가 지금 이렇게 호떡도 못 먹고"라며 제작진을 향해 불만을 내비쳤다.우여곡절 끝에 재료를 구매한 남규리는 옛날 소시지와 어묵, 계란 등을 활용해 도시락 만들기에 나섰다. 계란으로 덮은 곰돌이 모양 도시락부터 주먹밥까지 각기 다른 구성의 도시락 세 개를 완성했다. 이후 직접 만든 도시락을 들고 소속사를 찾아 동료들에게 전달했다. 스태프들이 음식을 맛있게 먹는 모습을 본 남규리는 "이렇게 요즘 물가에 대해서도 더 확 와닿고, 누군가한테 도시락을 만들어 주는 일이 이렇게 정성과 사랑이 많이 가는 일이라는 것을 또 한 번 깨달았다"고 소감을 밝혔다.남규리는 최근 그룹 씨야의 데뷔 20주년 전국투어 콘서트 'THE FAN'을 마쳤다. 신곡 '우리 사랑 그런 거 해요' Part.1과 Part.2를 발표했으며, 오는 12월 초 새 음원 발매를 예고했다. 현재 유튜브를 비롯해 광고, 라디오 등에서도 활동하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr