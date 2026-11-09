배우 장동윤이 여행 도중 예상치 못한 위기를 맞는다. 남다른 열정으로 쉴 틈 없이 일정을 소화하던 그가 갑작스러운 상황에 당황한 모습을 보인다.
오는 14일 오후 7시 50분 방송되는 ENA '지구마불 세계여행4' 4회에서는 빠니보틀과 규현, 곽튜브와 장동윤, 원지와 천우희의 2라운드 동행 여행이 이어진다. 세 팀은 각기 다른 목적지에서 새로운 체험에 나선다.
4회 예고 영상에서 빠니보틀과 규현으로 구성된 '빠규 팀'은 탱크에 탑승해 이동한다. 거친 지형을 가로지르던 중 "파이어~"라는 외침이 울려 퍼지며 긴박한 상황이 펼쳐진다. 예고편 말미에는 이를 지켜본 곽튜브가 놀라는 모습도 담겼다. 곽튜브와 장동윤의 '동곽내기 팀'은 장동윤의 넘치는 여행 의욕으로 눈길을 끈다. 앞선 여행에서도 적극적인 태도를 보였던 장동윤은 이번에도 쉴 틈 없이 다음 목적지로 향한다. 여러 나라를 여행하며 다양한 상황을 경험한 곽튜브조차 그의 속도를 따라가는 데 어려움을 겪는다.
그러나 의욕적으로 일정을 이어가던 장동윤에게도 예상치 못한 위기가 찾아온다. 어떤 상황에서도 적극적으로 나서던 그가 갑작스러운 상황에 멈칫하면서 여행의 흐름이 달라진다. 두 사람이 위기를 어떻게 해결할지는 본 방송에서 공개된다. 앞서 장동윤은 지난해 10월 5살 연하의 배우 김승윤과 결혼했다. 두 사람은 별다른 공개 열애 소식 없이 결혼을 발표해 큰 관심을 끌었다.
원지와 천우희의 '천원짜리 팀'은 새로운 트렌드를 찾아 이동한다. 목적지에 가까워지자 천우희는 "근데 여기 맞아…?"라며 의아해한다. 이후 두 사람은 예상하지 못한 장소에서 정체를 알 수 없는 존재와 마주한다.
각기 다른 여행을 이어가는 세 팀의 이야기는 오는 14일 방송에서 확인할 수 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
오는 14일 오후 7시 50분 방송되는 ENA '지구마불 세계여행4' 4회에서는 빠니보틀과 규현, 곽튜브와 장동윤, 원지와 천우희의 2라운드 동행 여행이 이어진다. 세 팀은 각기 다른 목적지에서 새로운 체험에 나선다.
4회 예고 영상에서 빠니보틀과 규현으로 구성된 '빠규 팀'은 탱크에 탑승해 이동한다. 거친 지형을 가로지르던 중 "파이어~"라는 외침이 울려 퍼지며 긴박한 상황이 펼쳐진다. 예고편 말미에는 이를 지켜본 곽튜브가 놀라는 모습도 담겼다. 곽튜브와 장동윤의 '동곽내기 팀'은 장동윤의 넘치는 여행 의욕으로 눈길을 끈다. 앞선 여행에서도 적극적인 태도를 보였던 장동윤은 이번에도 쉴 틈 없이 다음 목적지로 향한다. 여러 나라를 여행하며 다양한 상황을 경험한 곽튜브조차 그의 속도를 따라가는 데 어려움을 겪는다.
그러나 의욕적으로 일정을 이어가던 장동윤에게도 예상치 못한 위기가 찾아온다. 어떤 상황에서도 적극적으로 나서던 그가 갑작스러운 상황에 멈칫하면서 여행의 흐름이 달라진다. 두 사람이 위기를 어떻게 해결할지는 본 방송에서 공개된다. 앞서 장동윤은 지난해 10월 5살 연하의 배우 김승윤과 결혼했다. 두 사람은 별다른 공개 열애 소식 없이 결혼을 발표해 큰 관심을 끌었다.
원지와 천우희의 '천원짜리 팀'은 새로운 트렌드를 찾아 이동한다. 목적지에 가까워지자 천우희는 "근데 여기 맞아…?"라며 의아해한다. 이후 두 사람은 예상하지 못한 장소에서 정체를 알 수 없는 존재와 마주한다.
각기 다른 여행을 이어가는 세 팀의 이야기는 오는 14일 방송에서 확인할 수 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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