장동윤이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 장동윤이 여행 도중 예상치 못한 위기를 맞는다. / 사진제공=ENA

배우 장동윤이 여행 도중 예상치 못한 위기를 맞는다. 남다른 열정으로 쉴 틈 없이 일정을 소화하던 그가 갑작스러운 상황에 당황한 모습을 보인다.오는 14일 오후 7시 50분 방송되는 ENA '지구마불 세계여행4' 4회에서는 빠니보틀과 규현, 곽튜브와 장동윤, 원지와 천우희의 2라운드 동행 여행이 이어진다. 세 팀은 각기 다른 목적지에서 새로운 체험에 나선다.4회 예고 영상에서 빠니보틀과 규현으로 구성된 '빠규 팀'은 탱크에 탑승해 이동한다. 거친 지형을 가로지르던 중 "파이어~"라는 외침이 울려 퍼지며 긴박한 상황이 펼쳐진다. 예고편 말미에는 이를 지켜본 곽튜브가 놀라는 모습도 담겼다.곽튜브와 장동윤의 '동곽내기 팀'은 장동윤의 넘치는 여행 의욕으로 눈길을 끈다. 앞선 여행에서도 적극적인 태도를 보였던 장동윤은 이번에도 쉴 틈 없이 다음 목적지로 향한다. 여러 나라를 여행하며 다양한 상황을 경험한 곽튜브조차 그의 속도를 따라가는 데 어려움을 겪는다.그러나 의욕적으로 일정을 이어가던 장동윤에게도 예상치 못한 위기가 찾아온다. 어떤 상황에서도 적극적으로 나서던 그가 갑작스러운 상황에 멈칫하면서 여행의 흐름이 달라진다. 두 사람이 위기를 어떻게 해결할지는 본 방송에서 공개된다. 앞서 장동윤은 지난해 10월 5살 연하의 배우 김승윤과 결혼했다. 두 사람은 별다른 공개 열애 소식 없이 결혼을 발표해 큰 관심을 끌었다.원지와 천우희의 '천원짜리 팀'은 새로운 트렌드를 찾아 이동한다. 목적지에 가까워지자 천우희는 "근데 여기 맞아…?"라며 의아해한다. 이후 두 사람은 예상하지 못한 장소에서 정체를 알 수 없는 존재와 마주한다.각기 다른 여행을 이어가는 세 팀의 이야기는 오는 14일 방송에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr