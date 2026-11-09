MBC '놀면 뭐하니?'가 11월 첫째 주 예능 프로그램 가운데 2054 시청률 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

MBC '놀면 뭐하니?'가 11월 첫째 주 예능 프로그램 가운데 2054 시청률 1위를 차지했다./ 사진=MBC ‘놀면 뭐하니?’

MBC '놀면 뭐하니?'가 11월 첫째 주 예능 프로그램 가운데 2054 시청률 1위를 차지했다./ 사진=MBC ‘놀면 뭐하니?’

MBC '놀면 뭐하니?'가 11월 첫째 주 예능 프로그램 가운데 2054 시청률 1위를 차지했다./ 사진=MBC ‘놀면 뭐하니?’

MBC '놀면 뭐하니?'가 11월 첫째 주 예능 프로그램 가운데 2054 시청률 1위를 차지했다.9일 시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면 지난 7일 방송된 '놀면 뭐하니?'는 전국 가구 시청률 5.3%, 수도권 5.2%를 기록했다. 20세부터 54세까지의 시청자를 대상으로 집계하는 2054 시청률은 3.3%로, 토요일 예능 프로그램 중 1위에 올랐다. 특히 11월 첫째 주 전체 예능 프로그램을 통틀어서도 2054 시청률 정상을 차지했다.이날 방송에서는 '95 서울가요제'에 합격한 18명의 정체가 공개됐다. 10CM, 거미, 고경표, 곽범, 김민석, 나잠 수, 도훈, 로이킴, 미나미, 유영우, 이규형, 이선민, 이소라, 정승환, 정은지, 정일영, 존박, 최예나가 이름을 올렸다.눈길을 끄는 것은 출연진의 면면이다. 이소라와 거미처럼 오랜 시간 가창력을 인정받아 온 가수부터 10CM, 로이킴, 정승환 등 음원 강자들이 대거 합류했다. 여기에 배우 고경표와 이규형, 코미디언 곽범과 이선민까지 가세하면서 기존 음악 예능에서는 쉽게 볼 수 없었던 조합이 완성됐다.합격자들은 6개 팀으로 나뉘어 1990년대 음악을 재해석한 무대를 선보였다. 각기 다른 음악적 색깔을 지닌 출연자들이 예상 밖의 호흡을 보여주면서 무대의 재미를 더했다.가장 높은 시청률을 기록한 장면 역시 출연진이 한자리에 모인 순간이었다. 합격자들이 유재석, 하하, 허경환, 주우재와 함께 단체 사진을 촬영하는 장면은 수도권 기준 분당 최고 시청률 6.5%까지 올랐다.'놀면 뭐하니?'는 최근 '95 서울가요제'를 통해 1990년대 음악과 현재 활동 중인 가수들의 조합을 전면에 내세우고 있다. 단순히 과거의 인기곡을 다시 부르는 데 그치지 않고 세대와 장르가 다른 출연자들을 한 무대에 세운다는 점이 특징이다. 이번 시청률 성적은 이러한 음악 프로젝트가 시청자들의 관심을 끌고 있음을 보여준다.오는 14일 방송에서는 합격자들의 '짝꿍 찾기' 경쟁이 펼쳐진다. 특히 1990년대를 대표하는 스타 배우 김희선이 가요제 MC로 합류해 유재석과 호흡을 맞출 예정이다.'놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr