사진 = 임현주 인스타그램

사진 = 임현주 인스타그램

사진 = 임현주 인스타그램

사진 = 임현주 인스타그램

배우 임현주가 다양한 겨울 스타일링과 청순한 비주얼을 공개했다.임현주는 최근 자신의 인스타그램에 "❄️HACIE 겨울 아우터 추천❄️"이라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 임현주는 아이보리색 퍼 재킷을 걸친 채 의자에 앉아 한 손을 턱에 가볍게 대고 있다. 검은색 미니스커트와 스타킹을 매치해 늘씬한 다리 라인을 드러냈으며 자연스럽게 얼굴을 감싸는 짧은 단발머리와 차분한 눈빛으로 청순한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 임현주는 하늘색 칼라와 소매가 돋보이는 검은색 미니 원피스를 입고 환하게 미소 짓고 있다. 한 손으로 짧은 머리카락을 넘기는 자연스러운 포즈가 눈길을 끌며 단정한 의상과 작은 귀걸이가 어우러져 세련된 매력을 더했다.또 다른 사진에서 임현주는 짙은 브라운색 재킷에 검은색 팬츠를 매치하고 옆모습을 드러냈다. 양손을 재킷 주머니에 넣은 채 고개를 살짝 들어 먼 곳을 바라보는 모습이다. 턱선에서 가볍게 뻗치는 단발머리와 여유로운 실루엣의 아우터가 어우러져 감각적인 캐주얼룩을 완성했다.마지막 사진에서 임현주는 회색 카디건과 짙은 색상의 팬츠를 입고 붉은색 소파에 기대앉아 있다. 창가를 향해 고개를 돌린 모습으로, 볼을 따라 부드럽게 흐르는 단발머리와 은은한 메이크업이 맑은 비주얼을 돋보이게 한다. 편안하게 앉은 자세에서도 특유의 청초한 분위기가 느껴진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "너무 이뻐요", "너무 예뻐", "세상에 너무이뿌요", "코트가 잘받으시네요", "진짜 고트하게 이쁘다 정말로" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 채널A '하트시그널2'에 출연했던 임현주는 배우 활동과 함께 SNS를 통해 패션과 일상 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr