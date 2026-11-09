채령 미니 1집 'Lovesick' 기자간담회 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY) 채령이 첫 솔로 활동을 앞두고 음원 성적과 뮤직비디오 조회수에 대한 솔직한 욕심을 드러냈다.채령은 9일 서울 자양동 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'(러브시크) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.채령은 첫 솔로 타이틀곡으로 편하게 들을 수 있는 이지리스닝 스타일의 곡을 선택했다. 그는 "솔직히 음원이 잘됐으면 해서 듣기 편하고 많은 분이 들어주실 만한 곡으로 골랐다"며 "계속 이런 스타일을 추구할 건 아니다. 처음에 큰 사랑을 받아야 다음에 또 평가받을 기회가 있다고 생각해서 첫 곡으로 'Lovesick'를 내세웠다. 앞으로 퍼포먼스적으로 더 발전된 모습도 많이 보여드리고 싶다"고 말했다.특유의 유쾌한 입담으로 야망을 드러내기도 했다. 채령은 "음원 차트에도 꼭 들어가고 싶고, 뮤직비디오 조회수도 잘 나왔으면 좋겠다"며 "뮤직비디오를 하루에 여러 번 보는 건 집계가 안 된다는 이야기도 있더라. 하루에 여러 번보다는 매일 한 번씩 봐주시면 좋겠다. 그렇게 2주 정도만 봐달라. 2주가 너무 길다면 1주일만 봐주셔도 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.숏폼 챌린지도 철저하게 준비했다. 채령은 "잘될 것 같다고 예상해서 선보인 챌린지보다 다른 부분에서 반응이 터질 때도 있다. 그래서 다 준비해 놨다"며 "1절, 2절, 3절 챌린지를 모두 열심히 찍어뒀다. 어디서 반응이 터질지 모르기 때문에 철저하게 준비했다"고 밝혔다.채령의 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 'Moonlit Club'(문릿 클럽), 'Scent'(센트), 'Favorite Reason'(페이버릿 리즌)까지 총 4곡이 수록됐다. 채령은 네 번째 트랙 'Favorite Reason'의 작사에도 참여했다.타이틀곡 'Lovesick'는 예상치 못한 순간 사랑에 빠졌을 때 느끼는 두근거림과 달콤한 혼란을 표현한 곡이다. 있지의 세 번째 월드투어에서 화제가 된 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 퍼포먼스를 작업한 안무 제작진이 이번에도 참여했다.채령의 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr