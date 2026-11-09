배우 강나언이 한층 마른 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. / 사진=티빙 제공, 텐아시아DB

배우 강나언이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

강나언, 신현수, 김진영 감독, 박수영, 신현수가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

배우 강나언이 한층 마른 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 그는 톱스타 캐릭터를 표현하기 위해 체중을 감량했다고 밝혔다. 강나언은 2024년 10월 가수 겸 배우 김우석과 열애 사실을 인정했다.9일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '유일무이 로맨스' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김진영 감독과 배우 박수영(조이), 김현진, 신현수, 강나언이 참석했다.'유일무이 로맨스'는 우연히 톱스타 탁무이(김현진 분)의 매니저가 된 평범한 취업 준비생 공유일(박수영 분)과 스토킹으로 인한 상처를 지닌 탁무이가 서로를 응원하며 가까워지는 로맨스다. 강나언은 극 중 아역 배우 출신 톱스타 주다홍 역을 맡았다.강나언은 촬영 당시를 떠올리며 "지난해 겨울에 시작해서 올해 초까지 열심히 촬영했다"고 말했다. 이어 캐릭터를 위해 준비한 부분에 대해 "톱스타 역할이라 비주얼이 중요하다고 생각해 살을 뺐다. 첫 회에서는 통통하게 나오다가 뒤로 갈수록 마른 모습으로 나온다"고 설명했다.이를 들은 신현수는 "뒤로 갈수록 아파서 살이 빠지는 줄 알았다"고 농담했다. 강나언은 원작 캐릭터와의 싱크로율에 관해 "외적인 부분은 열심히 노력했지만 원작의 그림을 완벽하게 따라가기에는 조금 부족했다. 성격적인 특징은 100%였던 것 같다"고 자신감을 보였다.신현수는 강나언의 연기에도 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "굉장히 내공이 깊은 배우라고 생각했다"며 "뒤로 갈수록 캐릭터의 서사를 이해하고 연기로 표현하는 모습을 보면서 놀랐다. 외모뿐 아니라 연기도 수려하더라. 덕통사고를 당했다"고 전했다.극 중 스타 셰프 강희수 역을 맡은 신현수는 자신의 캐릭터와 싱크로율이 100%라고 밝혔다. 그는 "100%가 드라마 안에서 어떻게 발현되는지 기대하고 봐달라"고 말했다. 이에 박수영은 "처음 대본 리딩 때 첫 대사를 뱉자마자 그 공간에 있던 모든 여자들이 반했다"며 "되게 묵직하고 키다리 아저씨 같은 역할인데, 그런 든든한 느낌이 첫 리딩 때부터 들어서 '됐다' 싶었다"고 거들었다.신현수는 김현진과의 연기 호흡에 대해서도 이야기했다. 그는 "나보다 키가 큰 배우와 연기하는 건 처음이었다. 내가 누군가를 올려다보는 것도 처음이었는데 실제로 톱스타를 보는 느낌이었다"고 밝혔다. 이어 "현진이와 보이지 않는 수 싸움을 하면서 서로를 질투하는 장면이 있다"며 극 중 두 인물의 신경전을 예고했다.'유일무이 로맨스'는 9일 오후 6시 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr