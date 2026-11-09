배우 강나언이 한층 마른 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 그는 톱스타 캐릭터를 표현하기 위해 체중을 감량했다고 밝혔다. 강나언은 2024년 10월 가수 겸 배우 김우석과 열애 사실을 인정했다.
9일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '유일무이 로맨스' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김진영 감독과 배우 박수영(조이), 김현진, 신현수, 강나언이 참석했다.
'유일무이 로맨스'는 우연히 톱스타 탁무이(김현진 분)의 매니저가 된 평범한 취업 준비생 공유일(박수영 분)과 스토킹으로 인한 상처를 지닌 탁무이가 서로를 응원하며 가까워지는 로맨스다. 강나언은 극 중 아역 배우 출신 톱스타 주다홍 역을 맡았다. 강나언은 촬영 당시를 떠올리며 "지난해 겨울에 시작해서 올해 초까지 열심히 촬영했다"고 말했다. 이어 캐릭터를 위해 준비한 부분에 대해 "톱스타 역할이라 비주얼이 중요하다고 생각해 살을 뺐다. 첫 회에서는 통통하게 나오다가 뒤로 갈수록 마른 모습으로 나온다"고 설명했다.
이를 들은 신현수는 "뒤로 갈수록 아파서 살이 빠지는 줄 알았다"고 농담했다. 강나언은 원작 캐릭터와의 싱크로율에 관해 "외적인 부분은 열심히 노력했지만 원작의 그림을 완벽하게 따라가기에는 조금 부족했다. 성격적인 특징은 100%였던 것 같다"고 자신감을 보였다.
신현수는 강나언의 연기에도 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "굉장히 내공이 깊은 배우라고 생각했다"며 "뒤로 갈수록 캐릭터의 서사를 이해하고 연기로 표현하는 모습을 보면서 놀랐다. 외모뿐 아니라 연기도 수려하더라. 덕통사고를 당했다"고 전했다. 극 중 스타 셰프 강희수 역을 맡은 신현수는 자신의 캐릭터와 싱크로율이 100%라고 밝혔다. 그는 "100%가 드라마 안에서 어떻게 발현되는지 기대하고 봐달라"고 말했다. 이에 박수영은 "처음 대본 리딩 때 첫 대사를 뱉자마자 그 공간에 있던 모든 여자들이 반했다"며 "되게 묵직하고 키다리 아저씨 같은 역할인데, 그런 든든한 느낌이 첫 리딩 때부터 들어서 '됐다' 싶었다"고 거들었다.
신현수는 김현진과의 연기 호흡에 대해서도 이야기했다. 그는 "나보다 키가 큰 배우와 연기하는 건 처음이었다. 내가 누군가를 올려다보는 것도 처음이었는데 실제로 톱스타를 보는 느낌이었다"고 밝혔다. 이어 "현진이와 보이지 않는 수 싸움을 하면서 서로를 질투하는 장면이 있다"며 극 중 두 인물의 신경전을 예고했다.
'유일무이 로맨스'는 9일 오후 6시 티빙에서 공개된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
9일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '유일무이 로맨스' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김진영 감독과 배우 박수영(조이), 김현진, 신현수, 강나언이 참석했다.
'유일무이 로맨스'는 우연히 톱스타 탁무이(김현진 분)의 매니저가 된 평범한 취업 준비생 공유일(박수영 분)과 스토킹으로 인한 상처를 지닌 탁무이가 서로를 응원하며 가까워지는 로맨스다. 강나언은 극 중 아역 배우 출신 톱스타 주다홍 역을 맡았다. 강나언은 촬영 당시를 떠올리며 "지난해 겨울에 시작해서 올해 초까지 열심히 촬영했다"고 말했다. 이어 캐릭터를 위해 준비한 부분에 대해 "톱스타 역할이라 비주얼이 중요하다고 생각해 살을 뺐다. 첫 회에서는 통통하게 나오다가 뒤로 갈수록 마른 모습으로 나온다"고 설명했다.
이를 들은 신현수는 "뒤로 갈수록 아파서 살이 빠지는 줄 알았다"고 농담했다. 강나언은 원작 캐릭터와의 싱크로율에 관해 "외적인 부분은 열심히 노력했지만 원작의 그림을 완벽하게 따라가기에는 조금 부족했다. 성격적인 특징은 100%였던 것 같다"고 자신감을 보였다.
신현수는 강나언의 연기에도 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "굉장히 내공이 깊은 배우라고 생각했다"며 "뒤로 갈수록 캐릭터의 서사를 이해하고 연기로 표현하는 모습을 보면서 놀랐다. 외모뿐 아니라 연기도 수려하더라. 덕통사고를 당했다"고 전했다. 극 중 스타 셰프 강희수 역을 맡은 신현수는 자신의 캐릭터와 싱크로율이 100%라고 밝혔다. 그는 "100%가 드라마 안에서 어떻게 발현되는지 기대하고 봐달라"고 말했다. 이에 박수영은 "처음 대본 리딩 때 첫 대사를 뱉자마자 그 공간에 있던 모든 여자들이 반했다"며 "되게 묵직하고 키다리 아저씨 같은 역할인데, 그런 든든한 느낌이 첫 리딩 때부터 들어서 '됐다' 싶었다"고 거들었다.
신현수는 김현진과의 연기 호흡에 대해서도 이야기했다. 그는 "나보다 키가 큰 배우와 연기하는 건 처음이었다. 내가 누군가를 올려다보는 것도 처음이었는데 실제로 톱스타를 보는 느낌이었다"고 밝혔다. 이어 "현진이와 보이지 않는 수 싸움을 하면서 서로를 질투하는 장면이 있다"며 극 중 두 인물의 신경전을 예고했다.
'유일무이 로맨스'는 9일 오후 6시 티빙에서 공개된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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