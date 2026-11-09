안효섭이 '파이널 테이블'에 출연 중이다. / 사진제공=JTBC

안효섭이 '파이널 테이블'에 출연 중이다. / 사진제공=JTBC

JTBC가 매각 절차와 주말드라마의 시청률 부진이라는 겹악재를 맞게 됐다. 배우 안효섭을 주연으로 내세운 '파이널 테이블'이 1%대 시청률에 머물면서 좀처럼 반등의 계기를 마련하지 못하고 있다.지난 8일 방송된 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블' 6회는 전국 시청률 1.8%를 기록했다. 전날 방송된 5회 시청률 1.9%보다 0.1%포인트 하락한 수치다.'파이널 테이블'은 천재 셰프 강한(안효섭 분)을 중심으로 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 안효섭이 주연을 맡아 요리 경연과 인물들의 갈등을 이끌고 있지만 방송 중반에 접어든 현재까지 아쉬운 성적을 거두고 있다.이러한 상황은 JTBC가 매각 절차를 밟고 있는 시점과 맞물려 더욱 눈길을 끈다. 방송사의 경영 환경을 둘러싼 불확실성이 이어지는 가운데 주말드라마까지 기대에 못 미치는 성적을 기록하면서 아쉬움을 더하고 있다.다만 시청률과 별개로 극 중에서는 인물들의 과거가 밝혀지고 새로운 갈등이 시작되면서 이야기가 전환점을 맞았다. 지난 6회에서는 강한이 어린 시절의 상처와 신체적 한계를 극복하려는 모습이 그려졌다.이날 강한은 2라운드 경연을 마친 뒤 갑작스러운 신체 마비 증세를 겪었다. 여기에 어린 시절 아버지를 잃었던 기억까지 떠오르면서 극심한 고통에 시달렸다. 안효섭은 식은땀을 흘리고 거친 숨을 몰아쉬는 모습으로 인물의 불안과 고통을 표현했다.반면 자신이 주방에 불운을 가져온다고 자책하는 송이(홍화연 분)에게는 따뜻한 조언을 건넸다. 강한은 "난 포기하지 않아요"라며 송이를 격려했고 일대일 훈련을 통해 그가 지닌 절대미각을 일깨우는 데 힘을 보탰다.이후 두 사람이 함께 떠난 캠핑에서는 강한의 과거가 한층 구체적으로 밝혀졌다. 강한은 어린 시절 독초로 인해 후각의 70%를 잃었다고 고백했다. 그러면서 "피할 수 없는 운명으로 받아들이면 방법이 생긴다"며 자신의 한계를 극복하기 위해 노력해 온 시간을 털어놨다.방송 말미에는 새로운 경연을 앞두고 예상치 못한 상황이 펼쳐졌다. 3라운드 미션 '너는 내 운명'에서 강한은 오랜 악연으로 얽힌 라이벌 차우진(장률 분)과 한 팀을 이루게 됐다. 각 팀에서 단 한 명만 호출할 수 있다는 규칙이 주어진 가운데 강한이 송이에게 '너는 내 운명'이라는 문자를 보내 파트너로 지목하면서 다음 전개에 대한 궁금증을 높였다.'파이널 테이블'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr