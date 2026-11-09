이효리가 분노하는 여친에게 두 손 두 발을 든다. /사진제공=JTBC

이효리가 분노하는 여친에게 두 손 두 발을 든다. /사진제공=JTBC

JTBC 예능 '연애전쟁'이 1%대 시청률의 늪에서 고전하다 결국 시즌1의 막을 내린다.9일 방송되는 ‘연애전쟁’ 20화에는 소녀시대 유리가 특별 외교관으로 출격하는 가운데, 49세인 불 같은 성격의 여친과 40세인 불을 뿜는 공연을 하는 남친이 출연한다. 특히 국내 불쇼 1인자이자 '불의 정령'이라는 수식어를 지닌 남친보다 훨씬 불 같은 여친의 등장에 스튜디오가 발칵 뒤집힌다고 해 궁금증을 자아낸다.이효리보다 한 살 위인 49세 여친은 9년째 연애중인 9살 연하의 남친을 향해 앞담화부터 분노의 잡도리, 거침없는 막말까지 쏟아낸다. 특히 여친은 사람들 앞에서 남친을 향한 공개 면박을 서슴지 않고 남친의 말 한마디에 급발진해 “내가 미친년이야?”라고 언성을 높인다.분노를 가라앉히지 못한 여친은 남친에게 “얻다 대고 말투 지적질이야!”라며 분노의 샤우팅을 이어가 이효리의 말문을 막히게 한다. 이효리는 “이 언니는 못 이길 것 같다”라며 여친에게 두 손 두 발을 든다.서장훈은 “이렇게 화를 낼 일이 아니다”라며 “참는 회로가 고장 난 것 같아”라며 일침한다. 그러나 여친은 “내 입장을 보면 이해할 것”이라고 서장훈의 말까지 가로막는다. 서장훈은 “두 사람 사이의 이야기는 제쳐 두고 여친의 행동이 너무 무례하다”라며 주변에 사람이 있든 말든 자신의 기분만 우선시하는 여친의 모습에 팩트 폭격을 쏟아낸다.한편, 이효리와 서장훈 등의 입담을 내세워 출발했던 '연애전쟁'은 13회에서 기록한 자체 최고 시청률 2.3%를 제외하면 줄곧 1%대 늪에 머물며 아쉬운 성적표를 받아들었다. 직전 방송인 19회에서는 1.2%까지 떨어지며 뚜렷한 반등의 기회를 잡지 못한 채 씁쓸하게 시즌을 마무리하게 됐다. 시즌1 최종화는 이날 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr