사진= 윤스토리엔터테인먼트 제공

가수 조관우가 단독 콘서트 '블루 크리스마스(Blue Christmas)'를 개최한다.9일 조관우 측에 따르면 조관우는 오는 12월 19일 부산에서 오후 6시 부산 소향씨어터 우리은행홀에서 단독 콘서트 '블루 크리스마스(Blue Christmas)'를 개최한다.이번 공연은 지난해부터 이어온 '조관우 MUSIC' 콘서트 시리즈의 마지막 무대다. 조관우는 지난해 2월 고양아람누리 아람극장에서 '그대, 내 인생의 이유'를 시작으로 서울 롯데콘서트홀과 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀 등에서 공연을 이어왔다. 지난 10월에는 부천시민회관 대공연장에서 '가을의 기적'을 선보였다.시리즈의 완결편인 '블루 크리스마스'는 사랑을 주제로 꾸며진다. '널 사랑해, 그것만으로'라는 메시지를 중심으로 지난 시절 전하지 못했던 마음과 설렘을 음악으로 풀어낼 예정이다.공연명과 같은 '블루 크리스마스'는 조관우가 직접 작곡한 정규 4집 타이틀곡이다. 지나간 사랑을 돌아보고 다시 찾아올 사랑을 꿈꾸는 마음을 담은 곡으로, 이번 콘서트의 주제를 관통한다.조관우는 이날 '늪', '길', '꽃밭에서', '영원', '겨울이야기', '비가 오려나' 등 대표곡을 비롯해 드라마 '마이걸' OST '상어를 사랑한 인어', 팬송 '고마워' 등을 선보일 예정이다. 정성호와 박준형이 이끄는 14인조 라이브 세션도 함께한다.'조관우 MUSIC' 콘서트 시리즈의 부제인 '그대, 내 인생의 이유'에서 '그대'는 음악과 팬을 의미한다. 조관우는 이번 공연을 통해 2년간 이어온 시리즈를 마무리하며 팬들에게 감사의 마음을 전할 계획이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr