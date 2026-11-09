사진 = 지예은 인스타그램

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사진 = 지예은 인스타그램

사진 = 지예은 인스타그램

배우 지예은이 결혼을 앞둔 예비신랑 바타와 함께 사랑스러운 일상을 공개했다.지예은은 최근 자신의 인스타그램에 웃는 표정의 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 지예은은 차량 좌석에 기대 카메라를 바라보며 입술을 쭉 내밀고 있다. 머리를 자연스럽게 묶어 올린 채 검은색 상의를 입은 모습으로 발그레한 볼과 장난스러운 표정이 귀여운 매력을 더한다. 얼굴을 가까이 담은 사진에서는 또렷한 눈매와 맑은 피부가 돋보인다.이어진 사진에서 지예은은 흰색 티셔츠에 검은색 겉옷을 걸치고 종이컵을 얼굴 가까이 들어 올린 채 미소 짓고 있다. 머리카락을 느슨하게 묶어 자연스러운 잔머리가 흘러내렸으며, 한쪽 귀에 걸친 흰색 마스크와 작은 목걸이가 편안한 일상 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 지예은은 검은색 뿔테안경을 착용하고 고개를 옆으로 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 흰색 줄무늬 셔츠에 검은색 안전벨트를 맨 모습으로 동그란 안경 너머로 드러난 커다란 눈과 살짝 내민 입술이 사랑스러운 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 지예은은 예비신랑 바타와 나란히 앉아 다정한 투샷을 남겼다. 검은색 모자와 회색 티셔츠를 착용한 지예은은 바타에게 머리를 기댄 채 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 입술을 동그랗게 내민 지예은 옆에서 노란색 티셔츠를 입은 바타는 환하게 미소 지으며 카메라를 바라보고 있다. 가까이 붙어 앉은 두 사람의 모습이 훈훈함을 자아낸다.이를 본 팬들은 "세상에서 가장 사랑스러운 둘", " 행복백만개", "너무 예뻐", "항상 행복하길 바라요", "아웅 기여우셔", "엄청 귀엽다" 등의 댓글을 달았다.한편 지예은과 바타는 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다. 지난 9월 양측 소속사를 통해 결혼 소식을 공식 발표한 두 사람은 공개 열애 끝에 부부의 연을 맺게 됐다. 지예은은 당시 자신의 SNS를 통해 평생 함께하고 싶은 사람이 생겼다며 결혼을 앞둔 소감을 직접 전하기도 했다.지예은은 현재 SBS '런닝맨'에 출연하며 활발한 방송 활동을 이어가는 가운데 오는 12월 바타와 결혼식을 올릴 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr