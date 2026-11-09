배우 박수영(레드벨벳 조이)이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

강나언, 김현진, 김진영 감독, 박수영, 신현수가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

김진영 감독이 그룹 레드벨벳 조이의 노래를 듣고 눈물을 흘렸다고 밝혔다. 조이는 약 4년 만의 드라마 복귀작 '유일무이 로맨스'에서 주연을 맡은 데 이어 OST에도 참여했다.9일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '유일무이 로맨스' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김진영 감독과 배우 박수영(조이), 김현진, 신현수, 강나언이 참석했다. 이들은 촬영을 시작한 지 약 1년 만에 작품을 공개하게 됐다며 소감을 전했다.'유일무이 로맨스'는 우연히 톱스타 탁무이의 매니저가 된 평범한 취업 준비생 공유일과 스토킹으로 인한 상처를 지닌 탁무이가 서로를 응원하며 가까워지는 로맨스다. 박수영은 공유일 역을, 김현진은 탁무이 역을 맡았다.박수영은 드라마 OST에 직접 참여했다고 밝혔다. 그는 "후반부에 나올 것 같다. 유일이가 무이를 사랑하게 되면서 무이에게 해주고 싶은 말을 담아서 부른 노래가 있다. 그게 OST로 나올 예정"이라고 설명했다. 이어 "아무도 안 들어봤다"고 덧붙이자 김진영 감독은 "음악을 깔면서 처음 들었는데 울었다. 눈물이 펑펑 났다"고 말했다. 박수영이 부른 노래를 처음 접했을 당시의 감정을 전한 것이다.김현진도 촬영장에서 음악을 즐겨 들었다고 밝혔다. 그는 최근 좋아하는 가수를 묻는 질문에 "데이식스를 너무 좋아한다. 발라드를 들을 때는 이정 선배님 노래를 굉장히 많이 듣는다"고 답했다. 이어 촬영 현장에서도 음악을 노동요처럼 틀어놓곤 했다며 이적의 노래를 직접 부른 경험도 전했다.박수영은 작품의 차별점으로 두 주인공이 서로를 응원하는 관계를 꼽았다. 그는 "서로의 팬이다. 상호 덕질 로맨스가 특징"이라며 "서로 다른 직업을 가졌지만 존중하고 이해해 준다. 보이는 것과 다르게 속에 있는 아픔도 서로 바라봐 주는 그런 점이 차별화되지 않았나 싶었다"고 설명했다. 이어 "서로의 결핍과 아픔을 채워주고 안아주는 따뜻한 관계라고 생각한다"며 두 인물이 그려갈 로맨스를 소개했다.'유일무이 로맨스'는 9일 오후 6시 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr