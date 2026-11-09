이종석이 '재혼 황후'에서 열연 중이다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

이종석이 '재혼 황후'에서 열연 중이다. / 사진제공=에이스팩토리

배우 이종석이 디즈니+ '재혼 황후' 속 캐릭터를 완성하기 위해 가수 임영웅의 무대 의상까지 참고한 것으로 알려졌다.지난 3일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 이종석은 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡았다. 하인리는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)에게 적극적으로 다가가는 인물로 다정한 모습 뒤에 비밀을 감추고 있다.이종석은 하인리를 연기하기에 앞서 캐릭터의 성격과 감정을 분석하는 데 집중했다. 신비로운 왕자라는 설정에만 머무르지 않고 장난스럽고 인간적인 면모를 더하는 방향으로 인물을 해석했다. 나비에 앞에서는 부드러운 눈빛과 솔직한 감정 표현을 보여주는 반면, 맥켄나(최대훈 분)와 함께할 때는 능청스러운 말투로 또 다른 모습을 표현했다.외적인 부분에도 직접 참여했다. 이종석은 원작 속 하인리의 모습을 구현하기 위해 촬영 전부터 몸을 관리했으며 의상 제작 과정에서도 의견을 제시했다. 특히 임영웅의 무대 의상을 보고 하인리와 잘 어울리겠다고 판단해 해당 의상을 제작한 업체를 직접 찾아 의상 제작을 맡겼다고.소품에도 이종석의 아이디어가 반영됐다. 동대제국 신년 무도회에서 하인리가 나비에에게 건네는 파란 장미가 대표적이다. 이종석은 '포기하지 않는 사랑'이라는 꽃말에 주목해 소품팀에 파란 장미를 사용하자고 제안했다.이는 하인리가 나비에를 향해 품은 감정을 상징적으로 전달하기 위한 선택이었다. 단순한 선물처럼 보이는 장면에도 인물의 마음과 앞으로 전개될 이야기를 담으려 했다는 점에서 이종석의 고민을 엿볼 수 있다.이종석은 앞서 MBC 드라마 'W(더블유)'에서도 웹툰 속 주인공 강철 역을 맡아 현실과 가상 세계를 넘나드는 인물을 연기한 바 있다. 이번 '재혼 황후' 역시 동명의 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 공개 이후 온라인 커뮤니티에서는 하인리의 외모와 의상을 원작 캐릭터와 비교하는 반응이 이어지고 있다.'재혼 황후'는 황후 나비에가 남편인 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 뒤 이를 받아들이는 대신 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 이종석은 신민아, 주지훈, 이세영 등과 호흡을 맞춘다.'재혼 황후'는 매주 수요일 2회씩 공개되며, 5·6회는 오는 11일 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr