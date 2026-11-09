곽시양이 결혼 발표에 이어 차기작 확정까지 겹경사를 맞았다./사진=텐아시아DB

곽시양이 결혼 발표에 이어 차기작 확정까지 겹경사를 맞았다./사진=각 소속사 제공

배우 곽시양이 그룹 러블리즈 출신 배우 유지애와의 결혼 발표에 이어 안방극장 차기작 캐스팅 소식까지 전하며 겹경사를 맞았다.곽시양은 오는 2027년 1월 첫 방송 예정인 TV CHOSUN 새 월화미니시리즈 '시고르아모르' 출연을 확정했다.'시고르아모르'는 돈밖에 모르던 채권 추심 변호사가 시골의 낡은 건물을 상속받고 엉겁결에 번영회장이 되며 사람으로 거듭나는 민생 해결 낭만 가득 '시고르' 라이프를 담은 작품이다. '대군-사랑을 그리다', '간택-여인들의 전쟁', '공주의 남자'의 김정민 감독과 '가석방 심사관 이한신', '검법남녀 시즌2'의 조원기, 박치형 작가가 의기투합했다.극 중 곽시양은 하버드 출신 건축 및 조경 전문가이자 야망을 지닌 금수저 엘리트 곽정범 역을 맡았다. 다정함과 서늘한 냉기를 오가는 연기로 대학 후배 홍미진(박주현 분)을 사이에 두고 채권추심 변호사 기호태(김지훈 분)와 팽팽한 신경전을 벌이며 극에 긴장감을 불어넣을 예정이다.앞서 곽시양은 지난 9월 유지애와 1년여간의 교제 끝에 결혼을 깜짝 발표했다. 두 사람은 같은 미용실을 다니며 자연스럽게 인연을 맺었고, 프로야구 두산 베어스를 함께 응원하는 공통분모를 계기로 가까워져 연인으로 발전했다. 당시 곽시양은 자필 편지를 통해 "서로에 대한 믿음과 사랑을 바탕으로 앞으로의 삶을 함께 걸어가기로 약속했다"며 "가정을 이루고 한층 더 성숙해진 모습으로, 그리고 배우로서 좋은 작품과 연기를 보여드리도록 열심히 하겠다"고 전한 바 있다. 두 사람은 오는 11월 28일 서울 용산구의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올린다.이번 '시고르아모르'는 김지훈, 박주현, 곽시양 외에도 연기파 배우들이 총출동해 완성도 높은 라인업을 꾸렸다. 조재윤은 명산시장의 막강한 권력을 쥔 번영회장이자 최악의 빌런 김일봉 역으로 나서며, 김예원은 엉뚱발랄한 필라테스 강사 배주미 역으로 변신한다. 여기에 박상면(제일청과 대표 유정득 역), 임원희(임금님 떡집 사장 조덕병 역), 윤복인(장미치킨 사장 노순덕 역), 소희정(팔팔 건강원 사장 이숙자 역), 박준면(야채 노점상 정은실 역) 등이 합류해 명산시장 상인들의 사람 냄새 나는 이야기를 풍성하게 채운다.제작진은 "김지훈부터 박준면까지, 연기력부터 화제성까지 두루 겸비한 믿고 보는 배우들이 모여 역대급 캐스팅이 성사됐다"며 "각자의 개성과 탄탄한 연기 내공이 어우러져 폭발적인 시너지를 발휘하는 드라마가 될 것"이라고 전했다. 이어 "젊은 배우들부터 관록의 배우들까지 총출동해 유쾌한 웃음과 가슴 따뜻한 이야기를 선보일 예정이니 많은 기대를 부탁드린다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr