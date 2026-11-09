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가수 우즈(WOODZ·조승연)가 과거 난청을 겪었던 사실을 고백하며 무대 위에서 음정을 잡는 데 어려움을 겪었다고 털어놨다.우즈는 지난 5일 팬 플랫폼 베리즈에서 진행한 음성 라이브 '공연여운 풀어보기'를 통해 자신의 청력 문제와 이를 극복하기 위해 노력했던 과정을 전했다.이날 우즈는 "스트레스성 저음역대 난청 이런 게 있어서 저음역대에 되게 민감하다"며 청력과 관련한 고민을 털어놨다.특히 군 입대 전에는 심한 두통으로 병원을 찾았던 경험도 있다고 밝혔다. 그는 당시를 떠올리며 "메니에르라고 좀 희귀한, 좀 특이한 그런 병이 있다"고 언급했다.메니에르병은 내이의 이상으로 어지럼증과 청력 저하, 이명 등의 증상이 나타날 수 있는 질환이다.우즈는 이러한 청력 문제로 인해 공연 중에도 어려움을 겪었다고 설명했다. 무대에서 사용하는 인이어를 통해 자신의 목소리와 반주를 들을 때 음정을 정확하게 파악하기 쉽지 않았다는 것이다.이에 우즈는 이번 월드투어를 진행하면서 음정을 더욱 정확하게 잡기 위해 다양한 방법을 시도했다고 밝혔다.해결의 실마리를 제공한 사람은 가요계 선배 이승철이었다. 우즈는 자신의 고민을 이승철에게 털어놨고, 이승철은 "피아노랑 클릭만 들어봐"라고 조언했다.클릭은 공연 중 연주자와 가수가 일정한 박자를 유지할 수 있도록 전달되는 신호음이다. 이승철은 여러 소리가 섞인 인이어 모니터링 환경에서 피아노와 클릭 소리에 집중하는 방법을 제안한 것이다.우즈는 실제로 이 방법을 적용한 뒤 이전보다 음정을 정확하게 잡을 수 있었다고 전했다. 오랜 시간 고민했던 무대 위 청각적인 어려움을 선배 가수의 조언을 통해 개선한 셈이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr