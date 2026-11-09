가수 마크와 형의 어린시절 사진./ 사진 제공=어퍼룸

가수 마크와 형 / 사진 제공=어퍼룸

가수 마크(Mark Lee)가 신곡 뮤직비디오에 친형을 출연시켜 화제를 모으고 있다.마크는 지난 6일 새 싱글 'Happiest'(해피스트)를 발매하고 뮤직비디오를 공개했다. 영상에는 마크의 친형 존(Jon)이 등장한다. 앞서 티저 영상에도 모습을 비췄던 존은 본편에서 마크와 함께 주요 장면에 출연했다.마크는 뮤직비디오 공개 이후 팬 소통 플랫폼 위버스에 "우리 형 잘 봤어요?", "우리 형 잘생기긴 했음"이라는 글을 남겼다. 어퍼룸(Upper Room) 공식 SNS를 통해서는 형과 함께 촬영한 폴라로이드 사진도 공개했다.마크와 존은 어린 시절 캐나다 토론토와 밴쿠버, 미국 뉴욕 등에서 함께 생활한 것으로 알려졌다. 이번 뮤직비디오에서는 두 사람이 나란히 등장하는 장면을 통해 가족과 일상 속 관계를 보여준다.'Happiest'는 마크가 작사와 작곡에 참여한 얼터너티브 팝 R&B 곡이다. 사회가 정한 기준에 맞추기보다 스스로 느끼는 행복이 무엇인지 질문하는 내용을 담았다.뮤직비디오는 겨울 거리와 크리스마스를 연상시키는 장면을 배경으로 다양한 인물들의 일상을 그렸다. 연출은 저스틴 비버의 'Peaches'(피치스), 더 키드 라로이와 저스틴 비버의 'STAY'(스테이) 등을 작업한 콜린 틸리(Colin Tilley) 감독이 맡았다.한편 마크는 지난 9월 싱글 'My Friend'(마이 프렌드)를 발표한 데 이어 이번 신곡을 선보였다. 오는 12월 4일에는 정규 앨범 'WINDMILL'(윈드밀)을 발매할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr