가수 마크(Mark Lee)가 신곡 뮤직비디오에 친형을 출연시켜 화제를 모으고 있다.
마크는 지난 6일 새 싱글 'Happiest'(해피스트)를 발매하고 뮤직비디오를 공개했다. 영상에는 마크의 친형 존(Jon)이 등장한다. 앞서 티저 영상에도 모습을 비췄던 존은 본편에서 마크와 함께 주요 장면에 출연했다.
마크는 뮤직비디오 공개 이후 팬 소통 플랫폼 위버스에 "우리 형 잘 봤어요?", "우리 형 잘생기긴 했음"이라는 글을 남겼다. 어퍼룸(Upper Room) 공식 SNS를 통해서는 형과 함께 촬영한 폴라로이드 사진도 공개했다.
마크와 존은 어린 시절 캐나다 토론토와 밴쿠버, 미국 뉴욕 등에서 함께 생활한 것으로 알려졌다. 이번 뮤직비디오에서는 두 사람이 나란히 등장하는 장면을 통해 가족과 일상 속 관계를 보여준다. 'Happiest'는 마크가 작사와 작곡에 참여한 얼터너티브 팝 R&B 곡이다. 사회가 정한 기준에 맞추기보다 스스로 느끼는 행복이 무엇인지 질문하는 내용을 담았다.
뮤직비디오는 겨울 거리와 크리스마스를 연상시키는 장면을 배경으로 다양한 인물들의 일상을 그렸다. 연출은 저스틴 비버의 'Peaches'(피치스), 더 키드 라로이와 저스틴 비버의 'STAY'(스테이) 등을 작업한 콜린 틸리(Colin Tilley) 감독이 맡았다.
한편 마크는 지난 9월 싱글 'My Friend'(마이 프렌드)를 발표한 데 이어 이번 신곡을 선보였다. 오는 12월 4일에는 정규 앨범 'WINDMILL'(윈드밀)을 발매할 예정이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
마크는 지난 6일 새 싱글 'Happiest'(해피스트)를 발매하고 뮤직비디오를 공개했다. 영상에는 마크의 친형 존(Jon)이 등장한다. 앞서 티저 영상에도 모습을 비췄던 존은 본편에서 마크와 함께 주요 장면에 출연했다.
마크는 뮤직비디오 공개 이후 팬 소통 플랫폼 위버스에 "우리 형 잘 봤어요?", "우리 형 잘생기긴 했음"이라는 글을 남겼다. 어퍼룸(Upper Room) 공식 SNS를 통해서는 형과 함께 촬영한 폴라로이드 사진도 공개했다.
마크와 존은 어린 시절 캐나다 토론토와 밴쿠버, 미국 뉴욕 등에서 함께 생활한 것으로 알려졌다. 이번 뮤직비디오에서는 두 사람이 나란히 등장하는 장면을 통해 가족과 일상 속 관계를 보여준다. 'Happiest'는 마크가 작사와 작곡에 참여한 얼터너티브 팝 R&B 곡이다. 사회가 정한 기준에 맞추기보다 스스로 느끼는 행복이 무엇인지 질문하는 내용을 담았다.
뮤직비디오는 겨울 거리와 크리스마스를 연상시키는 장면을 배경으로 다양한 인물들의 일상을 그렸다. 연출은 저스틴 비버의 'Peaches'(피치스), 더 키드 라로이와 저스틴 비버의 'STAY'(스테이) 등을 작업한 콜린 틸리(Colin Tilley) 감독이 맡았다.
한편 마크는 지난 9월 싱글 'My Friend'(마이 프렌드)를 발표한 데 이어 이번 신곡을 선보였다. 오는 12월 4일에는 정규 앨범 'WINDMILL'(윈드밀)을 발매할 예정이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT