신혜선이 팬미팅을 연다. / 사진제공=매니지먼트 시선

배우 신혜선이 약 2년 만에 국내 팬미팅을 개최하며 팬들과 만난다.신혜선은 오는 12월 12일 서울 동덕여자대학교 백주년기념관에서 '2026 Shin HaeSun Fan Meeting [SUNNY INSIDE]'를 연다. 행사는 오후 2시와 6시, 총 2회에 걸쳐 진행된다.신혜선이 국내에서 팬미팅을 여는 것은 2024년 11월 이후 약 2년 만이다. 당시 데뷔 첫 팬미팅 'HAE SUNny DAY - 썬디의 831 MHz 라디오'를 개최한 그는 티켓 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록했다.첫 팬미팅에서 라디오 콘셉트로 팬들과 소통했던 신혜선은 이번에는 새로운 구성으로 무대에 오른다. 'SUNNY INSIDE'라는 제목 아래 자신의 다양한 모습을 보여주고, 팬들과 이야기를 나누는 시간을 마련할 예정이다.연말에 열리는 만큼 팬들과 함께 한 해를 마무리하는 자리이기도 하다. 신혜선은 여러 프로그램을 통해 팬들과 가까이서 소통할 계획이다.신혜선은 드라마 '서른이지만 열일곱입니다', '철인왕후', '웰컴투 삼달리', '나의 해리에게' 등에 출연했다. 올해는 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'와 tvN 드라마 '은밀한 감사'로 시청자들과 만났다. '레이디 두아'는 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문에서 2주 연속 1위를 기록하기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr