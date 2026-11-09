소속사 제공

그룹 보이프렌드 출신 가수 현성이 단독 콘서트를 전석 매진시키며 솔로 아티스트로서의 저력을 입증했다.현성은 지난 8일 소극장 콘서트 '눈이 부시게'를 개최하고 팬들과 특별한 시간을 보냈다. 지난 4월에 이어 올해 두 번째로 마련한 단독 공연 역시 전석 매진을 기록하며 꾸준한 인기를 실감케 했다.이날 현성은 소극장 공연의 장점을 살려 팬들과 가까운 거리에서 소통했다. 풍성한 밴드 라이브를 바탕으로 발라드부터 강렬한 록 사운드까지 다양한 장르를 선보이며 폭넓은 음악적 역량을 드러냈다.공연은 '그날의 나 그리고 너'와 '바람길'로 시작됐다. 현성은 특유의 호소력 짙은 목소리와 섬세한 감정 표현으로 관객들의 귀를 사로잡았다. 이어 'A HA', 'Dear', 'After glow' 등을 연달아 선보이며 공연 분위기를 끌어올렸다.특히 솔로곡 'No brake'와 'Rockstar'에서는 앞선 무대와 상반된 매력을 발산했다. 강렬한 밴드 사운드에 파워풀한 가창력을 더하며 공연장의 열기를 뜨겁게 달궜다.이날 공연의 하이라이트는 콘서트와 같은 제목의 신곡 '눈이 부시게' 무대였다. 현성은 신곡을 통해 한층 깊어진 음악적 감성과 자신만의 색깔을 보여줬다. 담백하면서도 따뜻한 목소리로 무대를 채우며 관객들에게 진한 여운을 남겼다.오랜 팬들을 위한 특별한 선물도 준비했다. 현성은 앙코르 무대에서 보이프렌드의 '내꿈꿔'를 선곡해 팬들의 추억을 소환했다. 이후에도 앙코르 요청이 이어지자 즉석에서 추가 무대를 선보이며 팬들의 성원에 화답했다.현성은 공연 내내 팬들과 눈을 맞추며 적극적으로 소통했다. 그는 "이번 공연도 어김없이 저를 위해 발걸음해 주신 베스트프렌드에게 진심으로 감사합니다"라며 감사 인사를 전했다.이어 "공연을 준비할 때마다 어떤 곡으로 무대를 채워야 할지 고민이 많은데, 다양한 모습을 보여드리고 싶어서 이번에도 다양한 음악으로 열심히 준비했습니다"라고 밝혔다.특히 가까운 거리에서 팬들의 표정과 반응을 직접 확인할 수 있어 더욱 행복한 시간이었다며 앞으로도 좋은 음악과 무대로 보답하겠다고 약속했다.한편 현성은 보이프렌드의 메인 보컬로 활동하며 이름을 알렸으며, 현재 그룹 활동과 솔로 활동을 병행하면서 음악적 행보를 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr