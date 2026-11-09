방송인 서장훈이 4억원의 빚을 갚고 사업을 일군 아버지에게 조언한다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 서장훈이 4억원의 빚을 갚고 사업을 일군 아버지에게 조언한다./ 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

방송인 서장훈이 4억원의 빚을 갚고 사업을 일군 아버지에게 조언한다./ 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

방송인 서장훈이 4억원의 빚을 갚고 사업을 일군 아버지에게 조언한다.9일 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 389회에는 함께 사업을 운영하다 갈등을 겪고 있는 아버지와 딸이 출연한다.이날 출연한 아버지는 과거 4억원에 달하는 빚을 모두 청산하고 15년 넘게 줄눈 시공 사업을 운영해 온 사업가다. 현재는 줄눈 시공 기술을 가르치는 교육 사업까지 확장했다. 미용업에 종사하던 딸도 아버지의 사업에 합류해 상담과 교육생 관리 등 행정 업무를 담당하고 있다.그러나 함께 일하기 시작하면서 부녀 사이는 오히려 멀어졌다. 교육비와 상담비를 받는 방식을 두고 의견이 엇갈렸기 때문이다.딸은 교육비 700만원을 정해진 금액대로 받아야 한다는 입장이지만, 아버지의 생각은 다르다. 경제적으로 어려운 수강생에게는 교육비를 500만원으로 깎아주거나 분할 납부를 허용한다. 심지어 15만원의 상담 예약금도 받지 않고 무료로 상담을 진행하기도 한다.아버지는 형편이 어려운 사람들을 돕고 싶다는 입장이다. 반면 딸은 수강생마다 비용을 다르게 받으면 형평성 문제가 발생할 수 있고, 사업 운영에도 차질이 생긴다며 불만을 드러낸다.두 사람의 갈등은 연락을 끊는 상황으로까지 번졌다. 부녀가 크게 다툰 뒤 약 두 달간 연락하지 않았던 당시 사업 매출이 200만원까지 떨어졌다는 사실도 공개된다.사연을 들은 서장훈은 아버지에게 "아버지가 딸한테 그걸 맡겼으면 딸 말도 들어야 돼요"라고 조언한다. 서장훈과 이수근은 딸이 사업 운영의 원칙을 지키려는 이유에 공감하면서도, 아버지가 오랫동안 사업을 이어올 수 있었던 배경에는 수강생들을 배려하는 태도가 있었을 수 있다고 짚는다. 두 사람은 아버지와 딸이 서로의 방식을 존중하면서 운영 기준을 조율할 필요가 있다고 조언한다.한편 '무엇이든 물어보살' 389회는 9일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr