비비가 '우발라2' 무대에 눈물을 쏟았다./사진=텐아시아DB

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가수 비비가 참가자의 깊은 감성에 눈물을 쏟아냈다.9일 오후 10시 방송되는 SBS 오디션 프로그램 '우리들의 발라드 2'에서는 1라운드 최상위권에 올랐던 참가자 김소연과 박진서가 3라운드 진출을 두고 치열한 2라운드 경연을 펼친다.앞서 무대 클립 조회수 450만 뷰를 달성하며 1라운드 3위를 차지했던 김소연은 고(故) 김광석의 명곡 '너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을'을 선곡해 무대에 오른다. 특유의 쓸쓸하면서도 짙은 음색으로 또 한 번 문근영의 가슴을 먹먹하게 만든다.특히 "두려움으로 눈물을 참아보겠다"며 녹화장에 공포 책까지 챙겨왔던 심사위원 비비는 책을 펼쳐볼 틈도 없이 굵은 눈물을 흘리며 말을 잇지 못해 현장을 숙연하게 만든다.조용필의 '바람의 노래'를 택한 최연소 참가자이자 1라운드 2위 박진서의 무대 역시 탑백귀 대표단의 전율을 이끌어낸다. 노래가 끝나자마자 주우재는 "오늘 '우리들의 발라드 2' 최종회냐. 피날레 무대인 줄 알았다"며 혀를 내두르고, 로이킴은 "21살이 되면 휘트니 휴스턴 같은 대형 가수가 될 것 같다"고 확신 섞인 극찬을 던진다.이 밖에도 세계적인 성악가 카라 손의 외동아들인 '성악 소년' 김훈오와 차태현의 선택을 받은 라유정도 출격한다. 김훈오는 김범수의 '끝사랑', 라유정은 페이지의 '이별이 오지 못하게'로 무대를 꾸민다.주우재는 성악 발성을 완전히 지우고 호평받았던 김훈오의 무대를 앞두고 다른 심사위원들과 날 선 의견 대립을 벌인다. 급기야 "만약 결과가 그렇게 나오면 두 분 탓을 하겠다"고 선전포고를 날려 스튜디오에 긴장감을 불어넣는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr