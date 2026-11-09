배우 신현준이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

신현준이 '인생퀴즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=정세윤 기자

배우 신현준의 아내가 회사의 공공사업 수의계약을 둘러싼 특혜 의혹에 휩싸인 가운데, 신현준이 직접 공식 석상에서 입장을 밝혔다.9일 서울 여의도 KBS 신관 국제회의실에서 KBS 1TV '인생퀴즈' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 신현준, 김지선, 김수찬, 이지연 아나운서, 조애진 PD가 참석했다. 오는 21일 오후 8시 30분 첫 방송되는 '인생퀴즈'는 시대의 아이콘이라 불리는 명사들과 그들의 인생을 바꾼 결정적인 선택의 순간들을 퀴즈와 토크로 풀어보는 신개념 인생 추리 토크쇼다.이날 신현준은 행사에 앞서 최근 불거진 배우자 회사의 특혜 의혹을 언급했다. 그는 "보도된 내용에 대해 궁금하신 부분이 있을 것 같다"며 "해당 사안에 대해서는 영화제 측에서 별도로 입장문을 낼 예정이다. '인생퀴즈' 제작발표회인데 제작진들의 노고에 피해를 줄까 죄송스럽다. 프로그램에 관한 이야기에 집중해 주시고 많은 격려 부탁드린다"고 말했다.앞서 지난 4일 서울시의회 행정사무감사에서는 신현준의 아내 김경미 씨가 대표로 있는 제이스앤리버가 서울시 홍보영상 제작 사업을 잇달아 수의계약으로 수주한 사실이 도마 위에 올랐다. 계약 규모는 약 3억 7000만원으로, 신현준이 지난해 9월부터 무보수 명예직인 서울시 명예시장으로 활동해 왔다는 점에서 특혜 의혹이 제기됐다.이에 제이스앤리버는 지난 6일 입장문을 내고 "2022년 법인 설립 당시부터 영화 제작업, 광고·홍보 영상 제작업 등이 등록돼 있었다"며 의혹을 반박했다. 신현준이 명예시장으로 위촉되기 전부터 서울시 콘텐츠를 제작해 왔으며 적법한 절차에 따라 계약을 체결했다는 입장이다. 서울시 역시 신현준의 명예시장 직위와 계약은 무관하다고 설명했다.그러나 지난 8일 추가 의혹이 제기됐다. 스포츠경향에 따르면 제이스앤리버는 지난 8월 삼척관광문화재단과 '2026 제3회 해(海)랑영화제 개·폐막 운영 대행 용역' 수의계약을 체결했다. 계약금액은 5220만원으로 해당 영화제는 신현준이 2년 연속 조직위원장을 맡은 행사다. 서울시 홍보영상에 이어 신현준이 조직위원장을 맡은 영화제에서도 아내 회사가 사업을 수주한 사실이 알려지면서 계약 과정의 적절성을 둘러싼 의문이 이어지고 있다. 다만 신현준이 업체 선정에 관여했는지 여부는 확인되지 않았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr