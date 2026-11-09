'내 새끼의 연애3'에 출연하는 이준수와 전지우. / 사진=유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

'내 새끼의 연애3'는 오는 11일 첫 방송된다. / 사진=유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

배우 이종혁의 둘째 아들 이준수와 농구감독 전희철의 둘째 딸 전지우가 '내 새끼의 연애3'에서 만난다. 시즌1에서 두 사람의 형과 언니가 최종 커플로 맺어진 데 이어 동생들까지 같은 프로그램에 출연하면서 두 집안의 특별한 인연이 이어지게 됐다.9일 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애3'(이하 '내새연3') 측은 유튜브 채널에 '커플 동생끼리 첫 만남에 눈맞았다?! (겹사돈 탄생?)'이라는 제목의 1화 선공개 영상을 게재했다. 앞서 시즌1에서는 이종혁의 장남 이탁수와 전희철의 장녀 전수완이 최종 커플로 이어진 만큼 이번 만남에도 관심이 모인다.공개된 영상에서 이준수는 홀로 앉아 있다가 전지우가 나타나자 조심스럽게 자리를 안내했다. 두 사람은 간단히 통성명했지만 어색한 분위기가 이어졌고, 이준수는 긴장한 듯 주변을 두리번거렸다.전지우는 제작진과의 인터뷰에서 "누가 계실까 하고 갔는데 준수 님이 앉아 계시더라"고 말했다. 이어 "탁수 님이랑 수완 언니가 최종 커플이 되셨는데 준수 님이 나오시니까 처음 뵌 분인데도 내적 친밀감이 있었다"고 설명했다.반면 이준수는 전지우가 누구인지 알아보지 못했지만 첫인상부터 호감을 느꼈다. 그는 "키 크고 모델 같으시고 되게 예쁘신 거 같아서 나오길 잘했다고 생각했다"고 말하며 미소를 지었다.'내 새끼의 연애3'는 오는 11일 오후 8시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr