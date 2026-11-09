사진 = 송지효 인스타그램

사진 = 송지효 인스타그램

사진 = 송지효 인스타그램

사진 = 송지효 인스타그램

배우 송지효가 제주도 하도리에서 명예해녀로 활동하는 근황을 공개했다.송지효는 최근 자신의 인스타그램에 "오랜만에 제주도 하도리에서 명에해녀로 일하는중💜💜💜💜💜 오랜만에 만난 해녀 삼춘분들 선희언니 은저언니 너무 행복했던 하도리🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송지효는 송지효는 검은색 잠수복에 주황색 상의를 착용하고 해녀들과 함께하고 있다. 머리 위에 물안경을 올린 채 커다란 초록색 그물망과 주황색 부표를 들고 환하게 웃고 있으며 제주 바다를 배경으로 활기찬 모습을 보여준다.이어진 사진에서 송지효는 한쪽 손바닥을 펼쳐 뒤편의 조형물을 받치는 듯한 포즈를 취하고 있다. 햇살을 받은 얼굴에 은은한 미소를 띤 채 카메라를 바라보며 장난기 넘치는 매력을 드러냈다.또 다른 사진에서 송지효는 야외 행사 무대를 배경으로 셀카를 촬영하고 있다. 한 손을 이마 위로 올려 햇빛을 가린 채 카메라를 응시하는 모습으로, 화장기 적은 얼굴과 자연스럽게 흩어진 머리카락이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 푸른 하늘과 바다가 펼쳐진 해안가에서 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 밝은 색상의 목폴라 니트를 입고 한 손으로 머리카락을 쓸어 올린 모습으로 바람에 흩날리는 긴 머리와 자연스러운 표정이 청순한 분위기를 자아낸다.송지효는 이번 게시물을 통해 제주 하도리에서 명예해녀로 활동하고 있다는 소식과 함께 현지 해녀들과 재회한 근황을 전했다. 특히 오랜만에 만난 해녀들을 직접 언급하며 반가움을 표현했고 바닷가에서 촬영한 셀카부터 잠수복 차림으로 해녀들과 함께한 모습까지 공개해 눈길을 끌었다.한편 송지효는 최근 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서 멤버들과 호흡을 맞추며 활약하고 있다. 지난 10월 25일 방송에서는 지예은의 결혼식을 소재로 한 상황극에서 지석진과 함께 축가를 부르겠다고 나섰다가 거절당하는 모습으로 웃음을 안겼다.송지효는 현재 SBS '런닝맨'에 고정 출연하며 방송 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr