윤병희가 '꿀알바'에 특별출연했다. / 사진제공=넷플릭스 '꿀알바'

윤병희가 '꿀알바'에 특별출연했다. / 사진제공=넷플릭스 '꿀알바'

윤병희가 '꿀알바'에 특별출연해 짧지만 강렬한 존재감을 남겼다.윤병희는 지난달 30일 공개된 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 4화 '심야 환상극장' 편에서 영화관 관리자로 등장했다. '꿀알바'는 공개 이후 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위와 '글로벌 TOP 10 비영어 쇼' 4위를 기록했다.윤병희가 맡은 영화관 관리자는 음산한 분위기의 영화관을 지키는 인물이다. 아르바이트생으로 들어온 변지윤(김민하 분)과 처음 마주한 순간부터 수상한 행동으로 의심을 샀다.관리자는 지윤에게 귀신과 관련된 장난을 치고, 능글맞은 말투와 의미심장한 행동으로 불안감을 조성했다. 이후 영사실의 비밀을 알게 된 지윤과 대치하다 전기 충격기를 맞고 쓰러졌다.윤병희는 능청스러운 표정과 느릿한 말투, 속내를 알 수 없는 눈빛으로 영화관 관리자의 기묘한 분위기를 표현했다. 정체를 쉽게 짐작할 수 없는 캐릭터를 연기하며 짧은 등장에도 긴장감을 더했다.윤병희가 특별출연한 '꿀알바'는 넷플릭스에서 시청할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr