'닥터X : 하얀 마피아의 시대'

배우 권승우가 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 이전과 달라진 모습으로 존재감을 보였다.권승우는 지난 6일과 7일 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 9, 10회에서 외과 의사 마성규 역을 맡아 캐릭터의 변화를 섬세하게 그려냈다.그동안 마성규는 병원이라는 조직 안에서 현실과 적당히 타협하며 살아가는 인물로 그려졌다. 직장인이라면 누구나 공감할 법한 현실적인 태도와 무심한 말투로 극에 재미를 더했던 그는 이번 방송에서 자신의 신념을 지키기 위해 파업에 적극적으로 목소리를 내기 시작했다.특히 오랜 시간 쌓아온 노력과 목표를 지키려는 마성규의 단호한 모습이 눈길을 끌었다. 권승우는 평소 건조하고 무심했던 표정 대신 흔들림 없는 눈빛과 확고한 말투를 보여주며 달라진 캐릭터의 모습을 표현했다.강인한 모습 이면에 숨겨진 인간적인 면모도 드러났다. 마성규는 인턴 박태경(김우석 분)이 남긴 메모를 확인한 뒤 깊은 한숨을 내쉬었다. 짧은 행동이었지만 자신의 과거와 현재를 돌아보는 듯한 복잡한 감정이 담겼다.동료들의 선택을 지켜보는 장면에서도 미묘한 감정 변화가 포착됐다. 자신과 다른 길을 택하는 이들을 바라보는 시선에는 여러 감정이 교차했고, 집에서 조카를 마주했을 때는 평소와 다른 따뜻하고 애틋한 모습을 보여줬다.무엇보다 교수 배흥곤(이성욱 분)이 보낸 문자를 확인한 뒤 눈물을 흘리는 장면이 인상적이었다. 권승우는 대사보다 표정과 눈빛에 집중해 마성규가 느끼는 복합적인 감정을 전달했다. 평소 감정을 쉽게 드러내지 않던 인물이라는 점에서 눈물의 의미를 더했다.이번 회차에서 마성규의 변화는 극의 전개에도 영향을 미쳤다. 현실에 순응하던 그가 자신의 소신을 지키기 위해 행동하면서 주변 인물들의 선택에도 변화가 생긴 것. 권승우는 단호함과 망설임을 오가는 연기로 캐릭터의 내적 갈등을 자연스럽게 풀어냈다.특히 무심한 직장인의 모습부터 신념을 지키려는 의사, 가족을 향한 애정을 지닌 인간적인 모습까지 다양한 얼굴을 보여주며 마성규라는 인물을 더욱 입체적으로 완성했다.한편, SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr