배우 김부선이 사망한 지인의 유족과 벌인 2억원대 대여금 반환 소송에서 일부 금액만 지급하라는 판결을 받았다./ 사진=텐아시아 DB

배우 김부선이 사망한 지인의 유족과 벌인 2억원대 대여금 반환 소송에서 일부 금액만 지급하라는 판결을 받았다.김부선은 지난 6일 자신의 SNS를 통해 지난달 30일 선고된 민사소송 1심 판결 결과를 공개했다. 그에 따르면 유족 측은 김부선을 상대로 약 2억1000만원을 청구했으나, 법원은 원금 7000만원과 지연손해금 약 137만원만 지급하도록 판결했다. 나머지 청구는 모두 기각했으며, 소송비용은 원고 측이 70%, 김부선이 30%를 부담하도록 했다.김부선은 "저는 이번 1심 판결을 제 입장을 지켜낸 사실상의 승리로 받아들인다"며 "처음부터 인정했던 채무 외에 원고 측이 추가로 청구한 금액이 모두 기각됐다는 점에서, 제게는 완승과도 같은 소중한 결과"라고 밝혔다. 이어 판결에 따른 원금과 지연손해금을 모두 변제했으며, 자신이 거주하는 아파트에 내려졌던 가압류도 해제됐다고 전했다.앞서 김부선은 지인 A씨의 사망 이후 유족과 금전 문제로 법적 분쟁을 벌였다. 유족 측은 A씨가 2013년부터 2025년까지 김부선에게 약 2억원을 송금했다며 반환을 요구했다.반면 김부선은 A씨에게 8000만원을 빌린 사실은 인정하면서도 이 가운데 1000만원은 이미 갚았다고 주장했다. 남은 채무는 7000만원이며, 나머지 송금액은 반환해야 할 대여금이 아니라는 입장이었다.양측의 갈등은 김부선이 거주하는 서울 성동구 옥수동 아파트에 약 2억원 규모의 가압류가 내려지면서 알려졌다. 해당 아파트는 김부선이 과거 난방비 비리 의혹을 제기하며 '난방열사'라는 별명을 얻었던 곳이기도 하다. 김부선은 소송 과정에서 자신이 채무를 갚지 않으려는 사람으로 비쳤다며 불만을 드러냈다.그는 "저는 고인의 사망 사실을 알게 된 뒤 유족을 제 집에서 만나 고인에게 갚아야 할 채무 7000만원이 있다는 사실을 먼저 알렸다. 고인과의 약속을 지키고 제 책임을 다하기 위해서였다"고 설명했다. 이어 "민사소송과 가압류, 언론 보도가 이어졌고, 저는 돈을 빌리고도 갚지 않으려 한 사람처럼 비치는 상황을 감당해야 했다"고 토로했다.일부 언론 보도에 대해서도 문제를 제기했다. 김부선은 원고 측의 주장이 충분한 사실 확인 없이 보도되면서 사생활이 공개되고 명예가 훼손됐다고 주장했다. 그는 "온라인상에서는 사건의 구체적인 사실관계가 충분히 알려지기도 전에 비난과 모욕, 성적 비하 표현까지 쏟아졌다. 배우이기 전에 한 사람의 시민으로서 참담하고 힘든 시간이었다"고 밝혔다. 그러면서 "제가 유족에게 채무를 먼저 알린 것은 제 양심에 따른 선택이었다. 그 선택을 후회하지 않는다"고 강조했다.김부선은 향후 사실과 다른 보도가 시정되지 않을 경우 언론중재위원회를 통한 피해구제와 민사상 손해배상 청구 등을 검토하겠다는 입장도 전했다. 그는 "원고 측이 주장한 금액과 법원이 실제 인정한 금액을 명확히 구분해 보도해 달라"며 정확한 사실관계에 근거한 보도를 당부했다.한편 김부선은 지난 9월 자신을 둘러싼 악성 댓글과 보도로 심신이 지쳤다며 유튜브 활동 중단을 선언했다. 이후 지난달 라이브 방송을 통해 활동을 재개했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr