가수 겸 배우 제이미 폭스. / 사진=제이미 폭스 SNS

할리우드 배우 제이미 폭스(58)의 자택에서 열린 핼러윈 파티 도중 흉기 사건이 발생했다.8일(현지시간) 미국 연예 매체 TMZ는 지난 7일 밤 캘리포니아주 사우전드오크스에 위치한 제이미 폭스의 저택에서 남성 1명이 흉기에 찔리는 사건이 벌어졌다고 보도했다.TMZ에 따르면 피해 남성은 목 부위에 상처를 입었으나 부상 정도는 심하지 않은 것으로 알려졌다. 병원으로 이송되지 않고 현장에서 구급대원의 응급 처치를 받았으며, 경찰은 남성 용의자 1명을 흉기 폭행 혐의로 체포했다.해당 파티는 제이미 폭스의 딸 애널리스가 주최한 것으로 전해졌다. 애널리스는 13세 때부터 매년 핼러윈을 전후해 아버지의 저택에서 파티를 개최했으며 올해로 6년째를 맞았다.사건 발생 이후 현장은 혼란에 휩싸인 것으로 알려졌다. TMZ가 공개한 영상에는 경찰이 여러 남성에게 수갑을 채우는 장면과 핼러윈 의상을 입은 수백 명의 참석자가 저택 밖으로 나오는 모습이 담겼다.당시 제이미 폭스가 집에 머물고 있었는지는 확인되지 않았다. 그는 최근 호주에서 영화 촬영을 진행해 온 것으로 전해졌으며 이번 사건과 관련해 별다른 입장을 내놓지 않은 상태다.한편 제이미 폭스는 영화 '레이', '장고: 분노의 추적자', '어메이징 스파이더맨 2' 등에 출연했다. 2005년 제77회 아카데미 시상식에서는 '레이'로 남우주연상을 수상했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr