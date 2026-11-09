그룹 스윗소로우 김영우가 촬영을 위해 포즈를 취하고 있다. / 사진=SNS 갈무리

그룹 스윗소로우 김영우가 연세대학교 실용음악과 교수로 재직 중인 근황이 전해졌다. / 사진제공=MBC

그룹 스윗소로우 김영우가 연세대학교 실용음악과 교수로 재직 중인 근황이 전해졌다. 방송인 전현무는 김영우와 대학 시절 함께 수업을 들었던 인연을 밝혔다.지난 7일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 423회에서는 김광진이 모교인 연세대학교 축제에 참석한 모습이 그려졌다.연세대학교 82학번인 김광진은 스타일리스트 오세일과 55년 지기 초등학교 동창 임진아·노영곤 부부로 구성된 '팀 광진'과 함께 캠퍼스를 찾았다. 이들은 축제를 즐기는 학생들 사이에서 돗자리를 펴고 직접 준비한 음식을 나눠 먹으며 시간을 보냈다.김광진은 본공연에 앞서 학생들의 버스킹 무대를 관람했다. 공연을 지켜보던 중 자신의 이름이 소개되자 즉석에서 무대에 올라 대표곡 '편지'를 열창했다. 이때 김광진의 반주를 맡은 인물이 스윗소로우 김영우로 밝혀져 눈길을 끌었다. 김영우는 현재 연세대학교 실용음악과 교수로 재직 중인 것으로 알려졌다.이를 지켜보던 전현무는 "나랑 예전에 연세대에서 수업을 같이 들었다"며 김영우와의 인연을 언급했다. 이어 "가요계 선후배가 여기서 만난다"며 모교에서 함께 무대를 꾸민 두 사람을 반가워했다. 이후 김광진은 대학 축제 본무대에 올라 '동경소녀'와 '여우야' 등을 선보였다. 학생들은 노래를 따라 부르며 김광진의 공연에 호응했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr