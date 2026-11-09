JTBC 예능 '냉장고를 부탁해' 유튜브

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그룹 블랙핑크 지수가 블랙 미니 원피스로 남다른 패션 감각을 뽐냈다.지수는 최근 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연해 특유의 청순하면서도 우아한 매력을 드러냈다. 이날 지수가 선택한 의상은 블랙과 화이트의 조화가 돋보이는 니트 미니 원피스였다.해당 제품은 영국 컨템포러리 브랜드 셀프 포트레이트(Self-Portrait)의 '블랙 포인텔 레이스 니트 미니 드레스'다. 가격은 360파운드로, 한화 약 70만원대다.지수가 착용한 원피스는 몸에 밀착되는 슬림한 실루엣과 아래로 갈수록 자연스럽게 퍼지는 플레어 스커트가 특징이다. 허리부터 골반까지 이어지는 라인은 여성스러운 분위기를 강조하면서도 짧은 치마 길이로 발랄한 매력을 더한다.특히 목 부분에 자리한 커다란 화이트 레이스 리본이 시선을 사로잡는다. 자칫 단조로울 수 있는 블랙 원피스에 화려한 포인트를 더하며 마치 인형을 연상시키는 사랑스러운 분위기를 완성했다.소매 끝에도 화이트 레이스 장식이 더해져 통일감을 살렸다. 여기에 원피스 전반에 적용된 섬세한 포인텔 디테일과 스캘럽 헴라인이 고급스러운 느낌을 더한다. 가슴과 허리 부분의 작은 장식 역시 클래식한 매력을 배가시킨다.무엇보다 지수 특유의 단아한 이미지와 의상의 분위기가 조화를 이뤘다. 블랙 컬러가 주는 차분함에 화이트 레이스의 로맨틱한 감성이 더해지면서 과하게 꾸미지 않아도 충분히 화려한 스타일링을 완성한 것.셀프 포트레이트는 정교한 레이스와 여성스러운 실루엣을 활용한 디자인으로 잘 알려진 영국 브랜드다. 지수가 선택한 제품 역시 브랜드 특유의 로맨틱한 감성을 담아낸 아이템으로, 격식을 갖춘 자리부터 특별한 데이트룩까지 다양하게 활용할 수 있는 디자인이다.한편 지수는 블랙핑크 활동과 더불어 솔로 가수, 배우로서도 활발한 행보를 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr