전도연이 '가능한 사랑'에서 미옥 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

전도연이 '가능한 사랑' 배우진을 향한 신뢰를 나타냈다. / 사진제공=넷플릭스

배우 전도연이 '가능한 사랑'(감독 이창동)에 함께 출연한 배우들을 언급했다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.전도연은 '가능한 사랑'을 통해 조인성과 23년 만에 만났다. 그는 "사석에서도 잘 볼 일이 없어서 궁금했던 배우"라고 언급했다. 조인성이 좋은 배우가 되고 싶은 것과 연기에 대한 고민이 있는 것을 보고 전도연은 그런 고민들이 고맙고 좋았다고 밝혔다. 그러면서 조인성에게 "인성이 너무 잘 컸다". "잘 커줘서 고맙다"고 말했다고 털어놨다.전도연은 조여정에 대해서는 "밝아서 현장의 분위기를 좋게 만들어주는 배우"라고 칭찬했다. 이어 "나랑 설경구는 무뚝뚝하고 표현도 잘 못 한다"며 "현장에서 많이 웃을 수 있었던 건 조인성과 조여정의 에너지였던 것 같다"고 설명했다.영화 '나도 아내가 있었으면 좋겠다', '생일', '길복순'에 이어 네 번째로 작품에서 호흡을 맞춘 설경구에 대해서는 "가장 많은 작품을 같이 한 배우인 것 같다"고 말했다. 전도연은 "많이 만나기도 했지만, 앞으로도 작품을 계속 같이하고 싶다"며 "이번 영화에서도 진짜 부부처럼 보이는 케미가 있었던 건 노력하지 않아도 지난 시간이 거름처럼 있었던 것 같다"고 신뢰를 나타냈다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr